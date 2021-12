Uomini e Donne, Gemma Galgani già innamorata di Leonardo? Tina tuona: ''Non vi siete neppure mai incontrati''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani al centro delle polemiche per l'entusiasmo dimostrato nella conoscenza con Leonardo.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani si mostra fin troppo entusiasta per la conoscenza con Luigi e in studio piovono polemiche. Marika Geraci è uscita con Luigi, che per raggiungerla ha mollato Elena nel bel mezzo di un appuntamento. Andrea Nicole ha ricevuto una sorpresa da parte di Ciprian e Alessandro, peccato che fosse proprio la stessa.

Uomini e Donne: Gemma Galgani al centro delle polemiche

La nuova puntata di Uomini e Donne parte col botto. Gemma Galgani è uscita in esterna con Leonardo, pur non potendo stare a stretto contatto poiché ancora in quarantena. Il cavaliere si presenta alla porta della dama torinese con una macchina d’epoca e un bellissimo mazzo di fiori, mentre lei lo accoglie con un cartellone eloquente appeso alla sua finestra, che recita “Io e te come nelle favole”. In studio tutti sono perplessi, soprattutto dal fatto che Gemma si sia mostrata così felice senza neppure aver mai visto prima di persona Leonardo. Dopo un lungo periodo di assenza, Galgani torna finalmente in studio ed è al settimo cielo, grazie proprio alla nuova conoscenza che sta intraprendendo. Tutti sono sempre più scettici, dal momento che non vi sono basi per esprimere tutta questa felicità, ma Leonardo è coinvolto quanto lei e non nasconde la soddisfazione di poterla finalmente vedere da vicino.

Nel discorso tra i due si inserisce Nadia, che fa presente a Gemma di essersi fatta da parte avendo visto il cavaliere interessato a conoscerla. “Lei si basa sempre sul parlare e sulla conversazione, ma come fai a dire che sei sicura di lui che è la prima volta che lo vedi? Non sai neppure chi è, conosci quello che ti ha fatto vedere e la conoscenza è diversa da quella di una conversazione quotidiana”, ha sbottato Tina Cipollari infastidita dall’entusiasmo della torinese. Tutti credono che Gemma stia commettendo lo stesso errore di sempre, ovvero gettarsi a capofitto in una storia che non sa come finirà. Gemma confida di aspettarsi un bacio durante la serata che trascorrerà con Leonardo, poi i due ballano al centro dello studio.

Tocca poi a Luigi ed Elena, che racconta di essere molto delusa dal comportamento del cavaliere. Nonostante la loro conoscenza fosse partita con il piede giusto, infatti, Luigi ha deciso di vedere anche Marika, addirittura interrompendo la cena a casa delle amiche di Elena alla quale aveva deciso di partecipare. Tra le due dame scoppia una discussione e Luigi sostiene di non aver illuso Elena, mentre gli opinionisti si scagliano contro il cavaliere. Dopo una serie di polemiche, Marika dichiara di voler conoscere anche Lapo, facendo scoppiare il putiferio. Si passa poi al trono classico con Andrea Nicole, che ha ricevuto una sorpresa dai suoi corteggiatori, i quali anno avuto la stessa idea: fare l’albero di Natale con la tronista. Tra Andrea Nicole e Alessandro scoppia un bacio molto appassionato che viene apprezzato dal pubblico in studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.