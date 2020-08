Uomini e Donne, Gemma Galgani fa il Lifting e lascia Sirius: è scontro nella Prima registrazione

Gossip TV

Nelle Anticipazioni della prima Registrazione di Uomini e Donne, Gemma Galgani racconta di aver fatto il Lifting e di aver lasciato Sirius per alcuni sospetti.

Le Anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e Donne rivelano un retroscena clamoroso su Gemma Galgani. La dama del trono over si è sottoposta ad un intervento estetico, e ha piantato in asso Sirius che l’ha attaccata duramente in studio.

Uomini e Donne, Gemma Galgani preferisce il Lifting a Sirius

C’è grande curiosità per il ritorno della nuova edizione di Uomini e Donne, che ha lasciato tanti punti interrogativi nei fan del programma. In molti si chiedono cosa sia successo tra Gemma Galgani è Sirius. Lui, che in realtà si chiama Nicola Vivarelli, ha appena 26 anni e ben quarant’anni in meno della torinese.

La conoscenza tra i due ha creato non poco scalpore e, mentre lei è stata accusata di perdere tempo con un ragazzo così giovane, lui è sospettato di essersi avvicinato alla Galgani per sfruttare la sua immagine. Nelle Anticipazioni della prima registrazione de ‘Ilvicolodellenews, dopo lo scontro tra Giovanna Abate e Sammy Hassan e il confronto durissimo tra Pamela Barretta e Enzo Capo, sarà la volta di Gemma e Sirius incontrarsi al centro dello studio.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Sirius: ecco perché lei lo ha lasciato

Pochi giorni fa, tramite il profilo social ufficiale di Uomini e Donne, la torinese ha annunciato di avere tante novità e si è pensato anche ad un nuovo amore per la Galgani. In realtà la sorpresa della dama è che si è sottoposta ad un lifting in una nota clinica di Roma per i ritocchi chirurgici. Per questo motivo, Gemma ha deciso di non vedere più Sirius e lo ha piantato in asso a luglio, proprio quando iniziava il suo percorso estetico.

Il giovane cavaliere è furioso e rinfaccia alla Galgani di aver voluto chiudere improvvisamente tutti i ponti. Lei, invece, confessa di aver nutrito molti dubbi sul Vivarelli e si dice certa che alcuni messaggi che lui le inviava, fossero in realtà opera della madre dell’ufficiale. Sebbene la conoscenza tra i due sia ufficialmente conclusa, Nicola rimane in studio per conoscere altre dame.

