Uomini e Donne, Gemma Galgani esce con Aldo ma Tina Cipollari punge: "Non durerete"

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani e Aldo si frequentano ma la scelta della torinese non convince Tina Cipollari.

Gemma Galgani sembra aver trovato un cavaliere affascinante e intrigante. Il suo nome è Aldo ed è approdato da pochissime puntate nello studio di Uomini e Donne. Sebbene Gemma e Aldo siano molto affiatati, Tina Cipollari fa notare come tra loro manchi la scintilla e insinua che questo derivi proprio dal fatto che il cavaliere non sia giovane come gli ultimi uomini che la torinese ha frequentato. Nonostante le polemiche, Aldo non si fa scoraggiare e racconta di credere che l’amore si costruisca giorno dopo giorno, conquistando il favore dei presenti e della dama.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Aldo: dubbi sulla dama

Gemma Galgani è alla ricerca della sua anima gemella, ma il percorso sentimentale a Uomini e Donne non ha ancora donato alla dama l’uomo della sua vita. La protagonista più chiacchierata del Trono Over ha deciso di conoscere meglio Aldo, un suo coetaneo che l’ha colpita per la grinta e l’allegria. Tina Cipollari, in collegamento con lo studio di Maria De Filippi, non crede a questa conoscenza dal momento che la Galgani ha palesato il suo interesse per uomini ben più giovani di lei.

Nelle ultime settimane, infatti, Gemma sembrava propensa a voler tornare tra le braccia di Nicola Vivarelli, nonostante il cavaliere avesse chiarito in modo deciso di poterle offrire solamente una bella amicizia. Aldo, invece, è stata una novità inaspettata e forse la stessa Gemma è rimasta sorpresa dalla scelta di iniziare a frequentarlo. Dopo aver visto la loro divertente esterna, Gianni Sperti e Tina interrogano la torinese per capire quanto sia presa da questa conoscenza. La Galgani, nonostante sia evidente la poca attrazione fisica che nutre per Aldo, sembra voler continuare a conoscerlo meglio.

Il cavaliere, dal canto suo, racconta di non aver mai creduto all’amore a prima vista e di essere solito innamorarsi di qualcuno dopo lunghi mesi di frequentazioni. Notizia che spaventa decisamente Gemma, abituata a vivere romantiche fughe d’amore! La coppia balla al centro dello studio, non prima che Aldo si sia assicurato che Gemma non sforzi troppo la gamba, ancora ferita per la rovinosa caduta a Uomini e Donne. Nascerà una nuova coppia o per la Galgani è in arrivo l’ennesima delusione?

