Uomini e Donne, Gemma Galgani e Sirius la favola continua a Temptation Island Vip, l'indiscrezione

Gossip TV

La coppia più chiacchierata e discussa del momento nel cast del reality dei sentimenti.

Dopo la prima indiscrezione relativa a quella che dovebbe essere la prima coppia ufficiale che prendere parte a Temptation Island Vip 3, formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e lanciata da TvBlog, ne arriva un'altra, clamorosa, dalla pagina instagram 'Uominiedonneclassicoeover': a prendere parte nel reality dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi, potrebbe esserci la coppia più chiacchierata del momento, quella formata da Gemma Galgani e il baby corteggiatore Nicola Vivarelli, alias Sirius.

Per ora solo rumors, anche perché, come sappiamo, i due per ora si stanno frequentando e non sono ancora una coppia ufficiale. La Galgani prese già parte nel docu-reality di Bisciglia sbarcando sulla Sardegna per poter sostenere e riabbracciare Ida Platano in preda a turbamenti sentimentali causati da Riccardo Guarnieri. La presenza di Gemma confortò Ida e la dama torinese lasciò il resort dopo poche ore, un'esperienza ben diversa da quella che si prospetta nel caso partecipasse in coppia con il giovane ufficiale. La Galgani dovrebbe mettere alla prova il suo sentimento e tenere a bada la sua inevitabile gelosia nei confronti di un giovane ragazzo aitante, sicuramente molto corteggiato.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Sirius oggi

Ma come stanno procedendo le cose per i due "piccionicini"? Il dating show di Uomini e Donne concluderà la stagione oggi, martedì 9 giugno 2020 con le scelte di Sara Amira e Carlo Pietropoli. Nell'ultima puntata del trono over, sono state mostrate le immagini dell'esterna di Sirius nella dimora torinese della Galgani che però non sembrava troppo soddisfatta dell'incontro. Nicola ha ammesso di non sentirsi ancora pronto per un contatto fisico e ciò ha suscitato il malcontento di Gemma e le aspre critiche di Tina. Ad oggi, i due sono stati avvistati mano nella mano a Roma e il giovane corteggiatore, qualche ora fa, ha fatto sapere di essere a Torino nella città della sua amata. Insomma per Gemma e Sirius la favola continua....