Uomini e Donne, Gemma Galgani e Maurizio fanno l'amore: le Anticipazioni shock

Nelle nuove Puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Maurizio faranno un annuncio hot: tutte le Anticipazioni sulla dama del trono over.

Gemma Galgani è la protagonista delle incredibili Anticipazioni sulle nuove Puntate di Uomini e Donne. La discussa dama torinese del Trono Over sta conoscendo il cavaliere Maurizio, molto più giovane di lei, e sembra essere sinceramente invaghita dell’uomo. Nel corso dell’ultima registrazione, Gemma annuncia di aver fatto finalmente l’amore con Maurizio, lasciando tutti sotto shock.

Uomini e Donne, la rivelazione piccante di Gemma Galgani sul cavaliere Maurizio

Trovare il vero amore per Gemma Galgani non è cosa semplice. La dama più chiacchierata del Trono Over ricerca il suo uomo ideale nello studio di Uomini e Donne, sotto lo sguardo vigile di Maria De Filippi pronta ad incoraggiarla ma anche a correggere alcuni suoi moti troppo infantili e pedanti. La torinese ha avuto qualche storia importante, che sembrava condurla verso l’altare, salvo poi rimanere sistematicamente delusa dai cavalieri che ha scelto di avere al suo fianco.

Ora, dopo aver concluso la conoscenza con Biagio che pure sembra ancora interessato a lei, Gemma si è concentrata sul corteggiamento di Maurizio. Lui, cavaliere appena cinquantenne, non ama sbilanciarsi pubblicamente e sembra essere più indirizzato verso la giovane ed elegante Valentina Dartavilla Lupi. A seguito della grave segnalazione sulla dama, tuttavia, la situazione sembra essere totalmente cambiata. Le Anticipazioni delle nuove Puntate di Uomini e Donne, riportate da Ilvicolodellenews, ci rivelano che per la Galgani e Maurizio arriverà una vera e propria svolta.

Gemma Galgani si concede a Maurizio: le incredibili Anticipazioni di Uomini e Donne

La dama, dopo aver temuto di non riuscire a conquistare il cuore del cavaliere, ha raccontato di aver trascorso con lui una notta di passione, facendo l’amore con Maurizio. La rivelazione hot di Gemma ha fatto scalpore anche tra gli utenti dei social che, come prevedibile, si sono divisi in due fazioni piuttosto agguerrite: mentre alcuni hanno difeso la torinese, altri hanno criticato duramente l’atteggiamento delle Galgani, trovandolo fuori luogo per la sua età.

Lungi da noi giudicare, ma Gemma sembra essere sinceramente felice per le attenzioni di Maurizio e chissà che questa sia la volta buona per la dama più sfortunata del Trono Over. Nel frattempo, stando alle anticipazioni, Gianluca De Matteis ha lasciato lo studio in lacrime ponendo fine al suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Stanco della pressione mediatica e consapevole di non aver avuto il tanto agognato colpo di fulmine con le sue corteggiatrici, il bel romano rinuncia al trono con grande dispiacere dei numerosi fan.

