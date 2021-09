Uomini e Donne, Gemma Galgani e la confessione inaspettata: “Mi faccio un poco tenerezza”

Gossip TV

La dama torinese intervistata dal settimanale DiPiù Tv.

Lunedì 13 settembre tornerà in onda Uomini e Donne dopo la consueta pausa estiva. Tra i protagonisti del trono over, ci sarà, ancora una volta, la presenza storica della dama torinese Gemma Galgani. Gemma, nonostante i tanti trascorsi del dating show di Maria De Filippi, non si è ancora arresa e desidera il suo principe azzurro che possa farle vivere quella favola d'amore che sogna da sempre.

Nonostante la contraddistingua un invidiabile ottimismo anche Gemma confessa a volte di vivere dei momenti di sconforto ripensando alle tante delusioni vissute in amore: "A volte mi estranio, guardo me stessa dall’esterno ed effettivamente mi faccio un poco tenerezza", ha dichiarato la 71enne al settimanale DiPiù Tv .

"Uomini e Donne è una trasmissione vera, sono vere le mie lacrime, le delusioni ma anche le mie ‘cotte'", ha aggiunto la Galgani che, nonostante abbia avuto tanti corteggiatori, ha confessato di recente di essersi innamorata solo di due: il gabbiano toscano Giorgio Manetti e il cavaliere ligure dalla folta chioma grigia, Marco Firpo. “Ne ho prese di batoste, eccome se ne ho prese", ha ammesso Gemma. La dama torinese ha avuto modo di conoscere i nuovi tronisti del trono classico e ha affermato di essere rimasta molto colpita da Andrea Nicole, la ragazza che otto anni fa, ha deciso di trasformare il suo corpo e diventare una donna. “Andrea Nicole è di una dolcezza infinita. Non ho figli, ma ha acceso in me un grande senso di maternità”, ha dichiarato.

