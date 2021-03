Uomini e Donne, Gemma Galgani e il Look azzardato: "Sembri nonna albero, spegni i sensi degli uomini"

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani sfila vestita come la Primavera e fa infuriare Tina Cipollari.

Si chiama “Follie per amore” la nuova sfilata organizzata a Uomini e Donne con protagoniste le dame del Trono Over del dating show di Canale5. Come sempre, Gemma Galgani ha sorpreso tutti presentatosi sulla passerella con un look decisamente fuori dagli schermi. Il costume della Galgani ha fatto infuriare Tina Cipollari, che ne ha dette di ogni alla dama torinese. Dopo tante polemiche, la Galgani ha ottenuto il suo riscatto personale grazie al nuovo cavaliere Cataldo.

Uomini e Donne, Gemma Galgani come la Primavera

Gemma Galgani ama stupire i suoi fan con costumi sempre più particolari e travestimenti decisamente eccentrici. Le sfilate organizzate dalla produzione di Uomini e Donne sono un’occasione perfetta per mostrare i suoi straordinari look e nella Puntata di oggi, Gemma ha lasciato tutti senza parole. La dama torinese si è presentata sulla passerella con un vestito rosa confetto, sormontato da rami di ciliegio che formano una sorta di ali fiorate per celebrare l’arrivo della primavera.

I cavalieri hanno dato voti molto alti alla Galgani, che si è piazzata quarta in classifica, mentre Tina Cipollari ha dichiarato senza troppe cerimonie di non aver gradito questo travestimento. La frizzante opinionista romana ha descritto Gemma come una ‘nonna albero, una quercia secolare’ che poco ha a che fare con la figura etera e giovanile della Primavera.

Uomini e Donne, arriva un nuovo Cavaliere per Gemma Galgani

La Galgani ha replicato a tono, felice per essere stata premiata dal parterre maschile del Trono Over e per l’annuncio di Maria De Filippi. L’amata presentatrice, infatti, ha rivelato alla dama torinese che il cavaliere Cataldo è giunto in studio per conoscerla. L’uomo è molto distino e senza dubbio avvenente, e la Cipollari non ha perso tempo per stuzzicare la rivale, ironizzando sull’apprezzamento esagerato che Gemma ha fatto alla vista del cavaliere.

"Me la maltrattano troppo, io la voglio ammorbidire. Stasera posso andare anche a casa sua, se mi invita - ha replicato Cataldo alle insinuazioni della Cipollari - Io ho 4 figli, al momento sono single e in casa c'è solo mio figlio Aldo. Attualmente lavoro e faccio il manutentore. Sono una persona semplice come mi vedi, dovresti vivermi per conoscermi [...] Io ti seguo spesso, vedo quello che succede e come vanno le cose. Sei una persona squisita", ha dichiarato Cataldo che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare la torinese.

