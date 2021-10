Uomini e Donne, Gemma Galgani e Costabile cedono alla passione!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Ciprian scopre che la tronista Andrea Nicola ha baciato il rivale Alessandro. La tronista Roberta Giusti non si presentata in puntata, per andare a cercare Luca. Dopo le discussioni, Gemma Galgani e Costabile continuano a conoscersi. Matteo Fioravanti ha portato in esterna Noemi Baratto, che lo ha sorpeso con una lettera molto commovente.

Uomini e Donne: Gemma Galgani travolta dalla passione

La puntata di Uomini e Donne si apre con l’esterna tra Andrea Nicole e Alessandro. Un incontro molto intenso, durante il quale la tronista si apre molto, e che termina con un bacio decisamente passionale. Ciprian è molto deluso da Andrea Nicole, che ha baciato entrambi i corteggiatori a distanza di poche ore. Nel frattempo, Maria De Filippi comunica che la tronista Roberta Giusti non si è presentata in puntata, per andare a cercare il corteggiatore Luca. Alla notizia, Samuele reagisce molto male e certamente ci saranno delle conseguenze per questo gesto così eclatante.

Si passa poi a Gemma Galgani e Costabile che, dopo aver chiarito i dubbi della dama torinese, hanno deciso di continuare a frequentarsi. Gemma ha raggiunto il cavaliere in camerino per spiegare lui le sue preoccupazioni. Dopo il confronto, Gemma e Costabile sono usciti insieme, concludendo l’incontro in macchina travolti dalla passione. Dopo aver ballato insieme sulle note di Gino Paoli, i due lasciano il centro dello studio a Marcello Messina per il quale sono scese ben tre nuove dame.

Tocca al tronista Matteo Fioravanti guadagnare il centro dello studio per incontrare le corteggiatrici Noemi e Veronica. Quest’ultima è rimasta molto male perché il romano ha deciso di non portarla in esterna. Si passa alla sorpresa che Noemi ha fatto a Matteo, leggendo una lettera sentita per spiegare il suo modo di essere senza filtri. Concluso il video, Matteo si commuove e si alza per abbracciare Noemi, preoccupata per la reazione emotiva del tronista.

