Uomini e Donne, Gemma Galgani dopo la rottura con Sirius: "Devo affrettarmi"

Gossip TV

È davvero finita tra Gemma e Nicola Vivarelli? Lo sfogo della dama sui social.

La relazione nata a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Sirius sembra essere giunta al termine. Le certezze definitive sulla rottura, però, arriveranno solo con l'inizio della nuova stagione del programma quando la coppia si confronterà in studio e spiegherà ai telespettatori cosa è realmente successo tra loro durante l'estate.

Il gesto di Gemma Galgani conferma la rottura con Sirius

È finita tra Gemma e Sirius. Che si siano lasciati era già chiaro dalle parole di Nicola Vivarelli, che aveva spiegato spiegato di essere stato messo da parte dalla dama di Uomini e Donne. A queste indiscrezioni, che tra l’altro vogliono il giovane cavaliere impegnato con un'altra donna, si aggiunge un commento che la torinese ha pubblicato nelle ultime ore su Instagram.

In occasione di San Lorenzo, la Galgani aveva scritto: "Ricordiamo insieme una bellissima frase di Bob Marley: Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa". Oggi, la dama del trono over di Uomini e Donne ha scritto un nuovo post che rappresenta un’ulteriore conferma della rottura con Sirius.

Leggi anche La verità di Sammy Hassan sul rapporto con l'ex moglie Elena Cat

Nessun riferimento al giovane Nicola ma la deduzione è abbastanza scontata: "Tutti la dobbiamo incontrare, io come voi, ma devo affrettarmi". Cosa sarà successo? Il fatto che si siano frequentati subito dopo la fine del dating show di Maria De Filippi aveva fatto ben sperare sul prosieguo di quella che è stata una conoscenza davvero discussa. Adesso, però, pare tutto finito!

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.