Uomini e Donne, Gemma Galgani disperata: "Maurizio è stato con un'altra donna, io sola a Capodanno"

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani disperata: Maurizio Guerci l'ha lasciata.

Gemma Galgani ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne tra un mare di lacrime. La dama del Trono Over di Uomini e Donne è distrutta dopo essere venuta a conoscenza del fatto che Maurizio Guerci avesse visto un’altra donna durante le festività natalizie, per poi lasciarla completamente sola il girono di Capodanno dopo aver rotto con lei al telefono.

Uomini e Donne, Gemma Galgani in Lacrime per Maurizio Guerci

Gemma Galgani ha avuto un inizio anno piuttosto amaro. La dama torinese ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne visibilmente provata, raccontando tra le lacrime cosa è successo dopo l’ultima Puntata del dating show di Maria De Filippi. “Ho passato il Capodanno completamente sola per la prima volta in vita mia”, ha sbottato la Galgani in lacrime. La torinese ha raccontato di non essere riuscita ad avere un confronto con Maurizio Guerci dopo la fine delle registrazioni, sebbene le parole di Tina Cipollari le avesse instillato diversi dubbi sulla loro relazione.

Dopo aver contattato telefonicamente il cavaliere, Gemma ha scoperto che lui è stato con un’altra donna durante le festività natalizie e che stare con lei era più importante che contattarla, dal momento che questa signora aveva bisogno di lui. I due protagonisti del Trono Over hanno avuto una discussione, e il Guerci ha deciso di chiudere definitivamente questo rapporto. La Galgani ha raccontato quanto accaduto con la voce rotta dal pianto, cercando confronto nei presenti dal momento che non si spiega come lui possa aver detto di amarla in una recente intervista, per poi piantarla in asso al telefono.

Maurizio Guerci chiude con Gemma Galgani: fiumi di lacrime a Uomini e Donne

Gemma ha ammesso di aver lasciato a Maurizio il suo spazio, salvo poi chiedergli di poterlo raggiungere ma lui è sembrato molto deciso sulla rottura, poco incline a ricucire il rapporto con la Galgani. “Mi risponde, mi dice che non è a casa e poi elimina il messaggio… Io non l’ho più sentito o visto”, ha comunicato la dama. Tina non ha avuto pietà dei sentimenti di Gemma e l’ha attaccata ferocemente, accusandola di legarsi troppo velocemente agli uomini. In studio arriva Maurizio che tenta di spiegare le sue ragioni, ma è immediatamente attaccato dalla Galgani che gli ha chiesto chiarezza.

Il Guerci inizia a spiegare quanto accaduto con la misteriosa signora che ha visto a Natale, dichiarando di non aver previsto questa visita, mentre la Cipollari ha fatto notare come questo racconto sia del tutto inverosimile: perché il cavaliere ha concluso in fretta la chiamata con Gemma se non sapeva che poteva presentarsi a casa sua da un momento all'altro? Nella querelle è intervenuta anche la dama Valentina, che ha sottolineato come lei avesse già raccontanto che Maurizio stava prendendo in giro Gemma. La dama torinese non riesce a farsene una ragione, non capisce come il cavliere abbia potuto chiudere per una semplice lite che poteva essere risolta. "Pensavo stupidamente, forse perché vivo in un mondo dei sogni che credo che possa esistere, che voleva farmi una sorprese... Lui dalla telefonata di Natale è cambiato", ha dichiarato la Galgani.

