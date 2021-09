Uomini e Donne, Gemma Galgani cotta di Kerry: lui le rifila un due di picche clamoroso!

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani rifiutata da Kerry e Salvatore.

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Armando Incarnato e Marika raccontano di aver intrapreso una conoscenza, nonostante i dubbi della dama sul partenopeo. L’intervento di Graziano fa infuriare l’Incarnato, criticato amaramente dagli opinionisti. Gemma Galgani è cotta di Kerry, che condivide con lei la pista da ballo, nonostante le critiche amare di Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Gemma Galgani rifiutata da due Cavalieri

La puntata di Uomini e Donne si apre con l’esterna tra Pinuccia e Alessandro, nuove star del programma. Si passa poi ad Armando Incarnato che sta conoscendo Marika, che ha ammesso di avere paura a causa del passato del cavaliere nello studio di Uomini e Donne. Armando ha dichiarato di voler tranquillizzare la dama, e le ha raccontato le motivazioni che l’hanno spinto a discutere più volte anche con toni aggressivi. Nella conversazione è intervenuto anche Graziano, che sta conoscendo Ida Platano, chiedono a Marika come sia possibile aver cambiato idea dopo un solo appuntamento. L’intervento di Graziano fa infuriare Armando, che confessa di sapere molte cose sul cavaliere e minaccia di rivelare tutto, accusandolo di voler stare al centro dell’attenzione piuttosto che concentrarsi sulla conoscenza di Ida, che già protende per il rivale Marcello.

Le parole di Armando suscitano la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che fanno notare che sia lui il primo a ergersi a ruolo di opinionista, piuttosto che dedicarsi alle donne del parterre femminile del Trono Over. Maria De Filippi chiede ad Armando cosa prova sapendo che l’ex moglie sta per risposarsi, e lui si commuove pensando che non sarà lui a poter vivere al fianco della figlia. Scoppia poi un battibecco tra Salvatore e Gemma Galgani. Il cavaliere, infatti, non ha accettato il numero di telefono della dama torinese poiché non fa parte del canone della donna che cerca. Dopo il consueto confronto al vetriolo tra Gemma e Tina, la presentatrice chiama al centro dello studio Kerry che sembra catalizzare l’attenzione delle dame con il suo aspetto fuori dal comune e il suo spirito libero.

“Io l’ho trovato molto simpatico, infatti ci ho fatto il primo ballo. Balla in modo molto sensuale”, ha commentato Gemma che ormai sembra persa per lui e non fa nulla per nasconderlo e si scatena con lui in pista. Nonostante le avances palesi, Kerry confida di non essere interessato alla Galgani che si becca un clamoroso due di picche.

