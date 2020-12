Uomini e Donne, Gemma Galgani confessa: "Maurizio mi piace davvero, Valentina non la trovo sincera e tanto meno raffinata"

Gossip TV

Gemma racconta al magazine di Uomini e Donne tutte le emozioni vissute con il cavaliere Maurizio.

Gemma Galgani sta portando avanti la sua conoscenza con Maurizio Guerci. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la protagonista indiscussa del trono over ha deciso di aprire il suo cuore e rivelare cosa realmente prova per il cavaliere.

La rivelazione di Gemma Galgani su Maurizio Guerci e Valentina Dartavilla Lupi

"Maurizio mi è subito piaciuto per la sua armonia fisica" ha esordito così Gemma parlando di Maurizio "E’ un signore di altri tempi, di quelli che non ti raggiungono senza portarti un presente. Al nostro primo incontro mi ha portato un dolce tipico della sua zona e io, sentimentale come sono, ho conservato la scatola".

Prima di Guerci, la Galgani aveva intrapreso una conoscenza anche con Biagio Di Maro, con cui ha deciso di chiudere in un primo momento per via dell’alternanza dell'uomo tra lei, Sabina Ricci e Maria Tona: "Mi hanno sempre dimostrato una certa antipatia mascherata da 'buonismo' quindi contraccambio… soprattutto verso Maria che, fino ad adesso, non ha fatto altro che interporsi guarda caso nelle mie stesse frequentazioni. […] E tanto meno credo alla sua solidarietà femminile, all’essere amica delle donne meno che mai della sottoscritta". Per quanto riguarda invece Valentina Dartavilla Lupi, la dama ha confessato: "Non la trovo per niente sincera e tanto meno raffinata, diciamo che a mio parere avere classe è un’altra cosa. […] Con Maurizio non riesco a immaginarla, né come impatto estetico, dato che lui dimostra qualche anno in più, né come mentalità".

Sull'interesse di Maurizio nei suoi confronti invece, Gemma pare non avere dubbi: "Maurizio mi piace davvero, ne sono rimasta colpita dal primo momento in cui l’ho invitato a ballare. In questo periodo, in cui non si può uscire, ho pensato che fosse carino invitarlo a una cena casalinga, dove ho potuto esprimere la mia personalità, con la cura della preparazione della tavola e piccole attenzioni, come accoglierlo con un grappolo di palloncini colorati.[…] Per quanto riguarda l’approccio diciamo che più che cercarlo, mi sono resa disponibile a riceverlo, anche se poi ci sono stati gesti più affettuosi che passionali, ma ognuno ha i suoi tempi".

