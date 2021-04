Uomini e Donne, "Gemma Galgani colleziona uomini, ha avuto tanti amanti": Tina Cipollari esplode

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Tina Cipollari attacca Gemma Galgani accusandola di cercare il piacere fisico e non l'amore.

La Puntata di Uomini e Donne si apre su Gemma Galgani, la dama più discussa del Trono Over. La torinese conosce Roberto, un nuovo cavaliere che è giunto dalla Puglia per corteggiarla. Tina Cipollari ne approfitta per lanciare una stoccata alla Galgani, mentre lei fa una gaffe con Roberto e viene ripresa da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Trono Over: Gemma Galgani si scontra con Tina Cipollari

Gemma Galgani continua la sua avventura a Uomini e Donne, alla ricerca della sua anima gemella. Nello studio del dating show di Canale5 è giunto Roberto, un nuovo cavaliere che è arrivato dalla Puglia pur di conoscerla. Tina Cipollari è molto scettica riguardo questa nuova conoscenza, dal momento che Gemma solitamente si interessa a cavalieri più giovani ed intraprendenti.

L’opinionista romana pone una domanda hot a Roberto, che svincola con eleganza: “Lì sotto è tutto apposto, ma non penso che Gemma sia così vorace”. La Cipollari sottolinea come la dama torinese sia alla ricerca del piacere e che abbia avuto tanti amanti in questi anni, mentre la Galgani fa una gaffe confessando di trovare Roberto molto più anziano di quanto si sarebbe aspettata.

Maria De Filippi riprende duramente la torinese, facendole notare come la sua dichiarazione non sia molto educata nei confronti del cavaliere. Nonostante le critiche e i dubbi dei presenti, Gemma accetta di tenere Roberto alla sua corte. La Galgani non sembra essere rimasta particolarmente colpita dal cavaliere, ma chissà che invece lui riesca a fare breccia nel suo cuore!

