Uomini e Donne, Gemma Galgani: cinque curiosità sulla Dama del Trono Over

Gemma Galgani, la popolarissima dama del Trono Over a Uomini e donne, snocciola cinque curiosità riguardanti i suoi sogni, il suo modo di essere e la sua vita privata.

Gemma Galgani, 71 anni, a Uomini e donne dal 2009, è uno dei volti più riconoscibili del programma di Maria De Filippi: recente frequentatrice di Maurizio Guerci, lasciata da lui a gennaio, recentemente sottopostasi a lifting, rimane tra le Dame più celebri del Trono Over, motore di accese dispute con Tina Cipollari. Originaria di Torino, diplomata all'Istituto d'arte, sognava di fare la ballerina ma è poi divenuta direttrice di diversi teatri, tra cui l'Alfieri di Torino dal 1969 al 1981, lavorando da giovane anche con Walter Chiari e Gigi Proietti. Si è sposata una sola volta a 23 anni, con un ragazzo di 19, però l'unione è durata poco: da allora non è più andata all'altare. Ecco cinque curiosità su Gemma Galgani, esposte da lei stessa.





Gemma Galgani di Uomini e donne: il più bel viaggio che ho mai fatto

Gemma ricorda che il più bel viaggio che abbia mai fatto fu quello nello stato di Haiti, sull'isola Hispaniola del Centro America. Gemma Galgani racconta di essere rimasta colpita dalla dignità e dal calore delle persone che lo popolavano, a dispetto di condizioni di vita molto dure e tanta povertà. "Un pugno nello stomaco, di quelli che però ti aiutano a crescere", dice, riferendosi anche alla bambina che disperatamente voleva venir via con lei. "Mi sono rimasti dentro i profumi, i fiori, lo sguardo dei bambini e la magia nell'aria".

L'uomo più sexy del mondo per Gemma Galgani di Uomini e donne è...

Gemma non ha dubbi: l'uomo più sexy del mondo per lei, sintesi dell'uomo ideale, è il Clark Gable di Via col vento. "L'uomo forte e tenero allo stesso tempo, quello che ti infiamma con un solo sguardo, senza bisogno di parole. Protettivo, ma che ti sa tener testa".





Gemma Galgani, il momento più bello della sua vita

Non esiste un solo momento più bello per Gemma Galgani: ce ne sono tanti, principalmente legati alle storie d'amore con gli uomini che ha amato (anche "a senso unico", aggiunge). I momenti più belli sono quelli in cui hai la sensazione che il tuo amore sia corrisposto. "Quegli attimi speciali non potrà mai portarmeli via nessuno e costituiscono il mio bagaglio di speranza, la speranza di viverli nuovamente".

La cosa che fa più paura a Gemma Galgani di Uomini e donne

Quando si parla di paure, per Gemma vince il timore di perdere le persone amate. Non si riferisce soltanto agli uomini, ma alla perdita in generale degli affetti, tanto che è convinta di essere stata segnata a vita dalla separazione e poi dall'addio a sua madre. "Patisco molto i distacchi, perché temo che siano definitivi".

Gemma Galgani: a quale principessa Disney sente di assomigliare di più!

Naturalmente a Biancaneve. Gemma spiega che, come Biancaneve, aspetta il Principe Azzurro ma spera subito dopo di riaddomentarsi per sognare insieme a lui! Gemma Galgani si sente anche in sintonia col modo di Biancaneve di "essere disponibile con tutti", perché "se hai amici su cui contare, e magari un giorno anche un Principe, non esistono mele avvelenate che possano farti del male!"