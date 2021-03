Uomini e Donne, Gemma Galgani ci è cascata di nuovo: la dichiarazione ad un Cavaliere giovanissimo

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Gemma Galgani non è contenta del corteggiamento di Cataldo e si dichiara a Luca, cavaliere ben più giovane di lei.

Gemma Galgani non ha digerito l’atteggiamento di Cataldo, che ha ammesso di aver cercato il contatto fisico per mettere alla prova la dama del Trono Over. Nella Puntata di Uomini e Donne, la torinese ribadisce di non aver apprezzato le parole del cavaliere e di pretendere più trasparenza. Per questo motivo, Gemma ha posto delle condizioni per continuare a conoscere Cataldo, suscitando una valanga di critiche da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari che accusano la dama di mentire per non svelare la sua mancanza di interesse. Il colpo finale? La dichirazione inaspettata al giovane cavaliere Luca.

Uomini e Donne, Gemma Galgani attratta da un giovane Cavaliere

Nello studio di Uomini e Donne è arrivato un nuovo cavaliere, che ha scritto alla redazione per conoscere Gemma Galgani. La dama torinese è stata immediatamente da Cataldo, che si è presentato come un uomo distinto, pronto a corteggiarla come si deve. Durante il loro primo incontro, tuttavia, la Galgani ha ritenuto esagerato il contatto fisico cercato dal cavaliere e lo ha fatto presente in studio. Gemma, infatti, trova che il fatto di aver cercato di rimanere a dormire con lei senza neppure approfondire la conoscenza sia decisamente troppo. Cataldo si è immediatamente giustificato, affermando di aver voluto mettere alla prova la dama per osservare la sua reazione, ma che non si sarebbe mai voluto spingere oltre al primo appuntamento. L’affermazione ha infastidito parecchio Gemma, punzecchiata da Tinì, che ha messo in chiaro di non aver intenzione di essere messa alla prova da nessuno. Nonostante i battibecchi in puntata, la Galgani ha accettato di approfondire la conoscenza salvo poi annullare tutti i programmi con Cataldo.

Uomini e Donne, la dichiarazione di Gemma fa infuriare Tina Cipollari

In Puntata, infatti, Gemma ha ribadito che il suo fastidio non è scemato e che questo l’ha portata ad annullare il secondo appuntamento con il cavaliere. Cataldo si è scusato nuovamente, ricordando che la sua è stata una mera battuta e che non voleva creare tensioni ma la torinese continua ad essere ferma sulle sue opinioni, suscitando la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti hanno attaccato la protagonista del Trono Over, accusandola di mentire per non rivelare di non avere interesse per Cataldo. La situazione degenera quando Gemma ribadisce di essere interessata a Luca, che è ben più giovane di lei, perché sente di avere affinità con la sua vita. La Cipollari diventa una furia, sottolineando che la sua idea è stata confutata per l’ennesima volta: la Galgani vuole uomini giovani, non è interessata ad un compagno per la vita. Detto fatto, Gemma elimina due nuovi corteggiatori perché trova che non abbiano gli stessi ritmi di vita. Luca, nel frattempo, è in imbarazzo e non dà corda alla torinese alla quale non resta che ballare con Cataldo.

