Uomini e Donne: Gemma Galgani cade a terra, poi Maurizio Giaroni le rifila un due di picche

Nella Puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani cade rovinosamente a terra mentre Maurizio Giaroni lascia lo studio rifilandole un due di picche.

La Puntata di Uomini e Donne è iniziata con una caduta inaspettata. Gemma Galgani, scendendo la passerella dello studio del dating show di Canale5, ha assecondato il ritmo della canzone in sottofondo, distraendosi e cadendo a terra. La dama torinese si è ferita alle gambe ed esce per fermare il sangue. Nel frattempo, Maurizio Giaroni ha raccontato gli ultimi sviluppi della frequentazione con la Galgani…

Uomini e Donne, Gemma Galgani cade a terra: sangue ovunque

Gemma Galgani ha gelato lo studio di Uomini e Donne. La dama torinese è stata vittima di uno scivolone, e non di stile. Mentre era intenta a raggiungere il centro dello studio, Gemma ha inciampato sulle scalinate e si è ferita alle gambe. La protagonista del Trono Over ha cercato di minimizzare, ma Maria De Filippi si è accorta di alcune macchie di sangue sulle sue gambe e ha invitato Gemma ad recarsi dietro le quinte, per farsi medicare. Nel frattempo, la padrona di casa ha annunciato l’ingresso di Maurizio Giaroni che ha raccontato gli sviluppi della frequentazione con la dama.

Maurizio ha raccontato di aver cenato insieme alla Galgani, con la quale c’è stato un momento di complicità e un bacio a stampo. Il racconto del Giaroni ha alzato un’ondata di polemiche, dal momento che il poco entusiasmo del cavaliere sembra far intendere che non c’è un reale interesse. Domenico, in particolare, ha attaccato Maurizio accusandolo di fingere, fino al punto di portare il cavaliere ad ammettere di non provare attrazione per Gemma.

Uomini e Donne, Maurizio Giaroni pianta in asso Gemma

Sommerso dalle critiche, Maurizio ha fatto sapere di voler lasciare lo studio, scatenando l’ira degli opinionisti. Come è possibile che il Giaroni avesse già pensato di andarsene se fino al giorno prima sedeva beato davanti a Gemma? Nel frattempo, dopo la presentazione del cavaliere Domenico, la dama torinese torna in studio e rimane completamente spiazzata dalla decisione del Giaroni.

"La serata è stata bellissima, il tuo abbraccio è stato più importante di qualsiasi bacio. Mi hai messo un braccio intorno al collo, ci siamo tenuti la mano e ce la siamo accarezzata. Io sono stata serena, protetta", ha ammesso la Galgani. La dama è stata interrotta da Tina Cipollari, che ha sgridato Gemma per la sua ingenuità, invitandola a capire che il cavaliere non ha intenzioni di avere una storia d'amore con lei. La torinese ha portato anche un regalo per il Giaroni: uno scudo! Nonostante gli sforzi della dama, Maurizio ha deciso e lascia Uomini e Donne .

