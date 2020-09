Uomini e Donne, Gemma Galgani attacca Nicola Vivarelli: "Sono stata solo un Cavallo di Troia per entrare in trasmissione"

Gossip TV

Gemma torna ad attaccare e accusare pesantemente il giovane Sirius.

La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi martedì 15 settembre 2020, su Canale 5 è stata ricca di sorprese. Protagonista indiscussa dell'appuntamento Gemma Galgani che è uscita in esterna con il cavaliere Paolo.

Gemma torna all'attacco contro Nicola Vivarelli a Uomini e Donne

Gemma è tornata al centro dello studio di Uomini e Donne per parlare delle sue vicende sentimentali. Maria De Filippi ha aperto la puntata invitando a entrare prima la dama torinese che è uscita con il suo nuovo corteggiatore Paolo, un arzillo signore di 62 anni ribattezzato da tutti come Mister Lamas. Prima di parlare dell'esterna, però, la Galgani è stata attaccata da Tina Cipollari: "Se c’è una donna incoerente in questo studio è proprio lei. Io sono sempre stata favorevole alla chirurgia estetica perché se una donna ha un difetto è giusto che lo corregga. Lei è sempre stata spietata con le donne che hanno fatto uso della chirurgia. Anche nei miei confronti è stata spietata. Ha detto per anni che sono gonfia e che ho i gommoni".

"Ti sei sempre screditata e rovinata la vita da sola perché hai sempre fatto scelte sbagliate perché una donna di 71 anni che prende in considerazione un ragazzo di 26 anni è da manicomio" ha aggiunto l'opinionista di Uomini e Donne. "Mi hai stancata. La devi smettere perché hai stancato con queste parole" ha replicato la Galgani che ha poi chiesto alla conduttrice di parlare della sua esterna con Paolo.

E, proprio durante l'esterna con Paolo, Gemma è tornata a parlare di Nicola Vivarelli. La dama torinese non ha perso occasione di criticare e accusare il giovane cavaliere del parterre over di averla usata solo ed esclusivamente per entrare in trasmissione: "Sfiorare una mano ha la sua importanza, quando non è una situazione farlocca come è successa ultimamente nelle mie ultime conoscenze. Sono stata soltanto un cavallo di Troia che è servito per entrare in trasmissione".

