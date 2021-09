Uomini e Donne, Gemma Galgani accusa Isabella Ricci: ''Vuoi fare l'influencer''

Gossip TV

Scopriamo cosa è successo nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5. Gemma Galgani lancia accuse a Isabella Ricci, mentre Ida Platano riceve le attenzioni di Marcello.

Vediamo insieme cosa è successo nella Puntata di oggi di Uomini e Donne, in onda su Canale5, con i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Nello studio del dating show di Maria De Filippi, dopo la confessione di Biagio Di Maro sul flirt con Isabella Ricci, Gemma Galgani si scaglia contro il cavaliere Stefano, seguita a ruota da Gianni Sperti. Secondo i due, infatti, Stefano non sarebbe nella posizione di criticare un altro collega visti i precedenti. Mentre la dama torinese si infuria con la rivale, Marcello desta la curiosità di Ida Platano e Tina Cipollari si scaglia contro uno dei cavalieri, sono giunti in studio per la Ricci.

Uomini e Donne, è scontro tra Gemma Galgani e Isabella Ricci

La nuova Puntata di Uomini e Donne si apre con lo scontro tra Gemma Galgani e il cavaliere Stefano. Alla dama più chiacchierata del Trono Over, infatti, non è piaciuto l’intervento del cavaliere durante la querelle tra Biagio Di Mario e Isabella Ricci, che si sono frequentati senza trovare punti in comune. Secondo Gemma, infatti, Stefano avrebbe potuto evitare di attaccare il collega partenopeo, dal momento che neppure lui è stato sempre leale e cortese nei confronti delle dame che ha frequentato, lei compresa. Nella discussione è intervenuto anche Gianni Sperti, che si è schierato dalla parte di Gemma e ha attaccato Stefano. Al centro dello studio, Isabella Ricci si è vista criticare dalla Galgani, che ha insinuato che l’improvviso interesse della donna nei confronti del mondo dei social sia dovuto alla sua volontà di diventare un’influencer.

Nel frattempo, Biagio continua a portare avanti la sua versione dei fatti ma viene interrotto dall’ingresso di nuovi cavalieri, giunti in studio per conoscere Isabella (che la dama congeda senza troppo giri di parole). Uno di loro inizia a discutere sempre più animatamente con la Cipollari, che sbotta: “Ma vaffa***lo, sei un gran fallito! Senti, mandalo a casa a questo pazzo. Mi sembra lo scienziato pazzo”. Si passa poi al trono classico e Maria indaga sulle preferenze dei nuovi tronisti, ancora piuttosto intimiditi dal nuovo ambiente. Dopo un siparietto molto divertente tra Alessandro e Pinuccia, che potrebbero essere la coppi rivelazione di questa stagione di Uomini e Donne, il nuovo cavaliere Marcello si presenta e catalizza l’attenzione di Gemma Galgani che lo osserva con estremo interesse nonostante la netta differenza d’età. Lui, tuttavia, sceglie di ballare con Ida Platano, che sembra interessata al nuovo arrivato.

Dopo un ballo scatenato di Pinuccia al ritmo del twist, la De Filippi dà la parola ad Armando Incarnato che sembra decisamente rilassato dopo la pausa estiva. Gianni ne ha approfitta per lanciare una frecciatina al cavaliere partenopeo, dichirando che Armando inizia sempre in sordina prima di trovare la sua "preda". L'Incarnato ha spiegato di essere predisposto verso l'amore e nuove conoscenze serie, perché ha intenzione di formare una nuova famiglia e fidanzarsi. Il cavaliere ha ammesso di essere incuriosito da Marika, che invece ne è attratta fisicamente ma non ripone in lui molta fiducia visto il percorso nel programma. Infine, in studio ospiti Roberto ed Elena, ancora felicemente sposati dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne 11 anni prima.

