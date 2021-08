Uomini e Donne, Gemma Galgani: "A Tina Cipollari suggerisco di..."

Gossip TV

Gemma torna a parlare del suo percorso a Uomini e Donne e del rapporto con Tina Cipollari.

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del parterre over di Uomini e Donne. Intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione, la dama di Torino ha fatto un bilancio del suo percorso nel dating show e lanciato una nuova frecciatina all'opinionista Tina Cipollari.

Gemma Galgani stuzzica Tina Cipollari

Manca davvero poco all'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Nell'attesa, la dama Gemma ha rilasciato un'intervista al magazine del dating show in cui ha rivelato: "Di momenti brutti ce ne sono stati. [...] Tutto quello che mi viene voglia di fare in un preciso momento lo faccio e basta, ignara e indifferente a quello che potrà succedere dopo. Certo sono anche consapevole che un atteggiamento di questo tipo comporta rischi, a volte, anche molto elevati, espone più facilmente a critiche e delusioni, ma sono fatta così e non credo di poter cambiare proprio adesso".

A proposito delle sfilate a Uomini e Donne, la dama torinese ha confessato: "La sfilata che ricordo è quella in cui ho riproposto, come meglio potevo, il provino di Flashdance; primo perché la danza è stata la mia passione da sempre, un sogno custodito nel cassetto insieme alle scarpette di raso rosa e poi perché rappresenta in pieno la voglia e la capacità di rialzarsi sempre e di ricominciare da capo, proprio come mi succede dopo ogni sconfitta o delusione nella vita".

Non poteva mancare un riferimento al rapporto con Tina Cipollari. Gemma infatti ci ha tenuto a dare dei consigli alla storica opinionista del programma: "A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi, mentre ci sono, le direi anche, oltre a evitare parole trite e ritrite verso la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala".

