Uomini e Donne, Gemma esce con il cavaliere Paolo che attacca Nicola Vivarelli: "Sembri un bambino che ha perso la mamma"

Gossip TV

Ecco cosa è successo nella prima parte della puntata odierna di Uomini e Donne.

Oggi, venerdì 11 settembre 2020, su Canale 5 è andato in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Protagonista in studio Gemma Galgani che è uscita in esterna con il nuovo cavaliere Paolo scatenando la reazione di Nicola Vivarelli.

Il nuovo corteggiatore di Gemma contro Nicola Vivarelli a Uomini e Donne

Dopo la sorpresa ricevuta dal chirurgo Marco Gasparotti, che le ha fatto il lifting, Gemma è tornata al centro dello studio di Uomini e Donne per vedere le immagini dell’esterna fatta con Paolo, il nuovo cavaliere giunto in trasmissione per conoscerla. "Hai due occhi meravigliosi, molto penetranti" nota l'uomo in esterna. Anche la dama torinese ammette di aver gradito la sua compagnia promettendogli di rivedersi.

Maria De Filippi invita a entrare Paolo e Nicola prende parola: "Vedo che comunque ieri è uscita, fatto un'esterna. Io, nonostante questo ho rifiutato il numero di 4 persone... A questo punto mi rimetto in gioco anche io". Dichiarazioni che infastidiscono il nuovo cavaliere del parterre over che subito replica: "Non c'è proprio relazione, c'è troppa diversità, sembri un bambino a Riccione che ha perso la mamma. Impara a far parlare le persone, non hai rispetto per le donne. Si parla pacatamente se sei una persona intelligente, e lo penso".

Leggi anche Ritorno di fiamma tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi? La segnalazione

Anche tra le corteggiatrici di Uomini e Donne ci sono molti dubbi sulla sincerità di Vivarelli nei confronti della Galgani. Il giovane Sirius cerca nuovamente di difendersi dalle accuse, mentre la dama torna a parlare dell'esterna con Paolo: "Mi fa sorridere, mi fa divertire... Mi sono sentita bene quando mi ha abbracciata". La scenata di gelosia di Sirius nei confronti di Gemma scatena la dura reazione di Valentina Autiero: "Il mio potevi accettarlo visto che mi conosci dalla scorsa stagione e avresti potuto dirmi che volevi aspettare di capire come si sarebbe evoluta la storia con Gemma. Non voglio il terzo rifiuto".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono over e trono classico di Uomini e Donne.