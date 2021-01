Gossip TV

La dama più famosa della tv ha spento 71 candeline, il messaggio su Instagram.

Periodo non facile quello che sta trascorrendo la dama più famosa del piccolo schermo, Gemma Galgani ma, nonostante questo, Gemma ha ancora tanto entusiasmo da condividere con i propri fan e ieri ha pubblicato un dolce messaggio di ringraziamento per tutti coloro che hanno festeggiato il suo compleanno. Il 19 gennaio infatti, Gemma ha spento 71 candeline e sono stati tanti gli amici e i conoscenti che le hanno regalato un affettuoso pensiero.

Uomini e Donne, Gemma e i suoi 71 anni: "Non ho entusiasmo..."

"Dopo un anno difficile come quello appena trascorso, non avevo entusiasmo sufficiente per apprezzare - ha esordito la dama su Instagram - come sempre si dovrebbe, tra l’altro, l’arrivo del compleanno. E invece… sono stata letteralmente travolta da una quantità indefinita di messaggi di auguri e che, ci crediate o, ho passato gran parte della giornata a leggerli, anche più di una volta, sentendomi in compagnia di ognuno di voi! Qualcuno mi ha strappato un sorriso, qualcuno mi ha fatto commuovere, qualcun altro mi ha trasmesso un affetto sincero, ma tutte le vostre parole e dico tutte, mi hanno accarezzato il cuore, facendomi assolutamente dimenticare che le candeline da spegnere ormai iniziano ad essere parecchie! Mille grazie - ha concluso - a voi che mi seguite sempre ed un forte abbraccio a tutti".

La dama di recente ha vissuto un grande dispiacere con la conclusione della sua storia d'amore con il cavaliere Maurizio Guerci. Subito dopo le feste natalizie, il 50enne piemontese ha deciso di interrompere la frequentazione con la dama, in seguito a delle incomprensioni che sono nate tra loro. Gemma non ha creduto alle parole del cavaliere, attribuisce la sua decisione per la presenza di un'altra donna ed è decisa a smascheralo. Come prevedibile, la dama non ha nascosto la sua grande delusione per questo amore appena sbocciato ma già finito.

