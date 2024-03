Uomini e Donne, Francesco e Sabrina chiudono. L'interesse della dama per Marcello fa discutere: "Sei indelicata" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Francesco e Sabrina chiudono, ma poco dopo l'immediato interesse della dama per Marcello Messina causa scompiglio in studio.

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, si inizia con il trono over e una discussione tra Francesco e Sabrina, che occupa tutta la puntata. Tiziana e Angelo si continuano a frequentare, nonostante in molti non credano alla loro storia. Brando lancia una frecciatina a Beatriz e poi lascia lo studio per inseguire Raffaella.

In un video del post-puntata della sfilata, in cui Francesco e Sabrina avevano discusso, si vede che la coppia ha avuto un altro confronto molto acceso, al termine del quale i due sembrano ai ferri corti. In studio, il cavaliere chiede alla dama una risposta definitiva, perché non gli occorrono giri di parole, e Sabrina gli dice che non è pronta a uscire dal programma con Francesco. Il cavaliere le fa arrivare un libro che voleva regalarle da tempo e poi la saluta con un ultimo bacio. Gianni interviene e attacca la dama, dandole della superficiale, perché durante la sfilata ha preso Francesco per ballare, illudendolo ancora di più. Anche Silvio si fa avanti e dice che Sabrina ha illuso anche lui e che si è comportata con lui allo stesso modo. Francesco però interviene e consiglia al cavaliere di non intervenire per offendere la dama, perché non è una faccenda in cui è coinvolto, poi chiede alla conduttrice del dating show di Canale5, Maria De Filippi, di poter uscire un attimo.

Al centro studio si siedono Tiziana e Angelo: il cavaliere ammette che a lui interessa molto la dama, ma che vuole rispettare i suoi tempi. Anche la dama dice che si trova bene con Angelo, perché il cavaliere è molto dolce e paziente e rispetta la sua timidezza. Tuttavia, a questo interviene Tina Cipollari con una delle sue frecciatine, affermando che la dama in realtà non è davvero interessata, perché altrimenti tra loro ci sarebbe già stato qualcosa. Anche Cristina Tenuta interviene e accusa la dama di essere "amorfa" e poco coinvolta e che c'è una grande freddezza tra loro. Alla fine anche Tiziana ammette che, anche se non sente le famose "farfalle" nello stomaco e questo entusiasmo, vuole conoscere Angelo perché anche se non si sono queste famose farfalle, con il cavaliere ha una sua complicità e tra loro i baci sono lunghi e appassionati.

Dopo un ballo, Brando chiede di prendere la parola e attacca Beatriz, dicendole di di farsi un esame di coscienza, perché il suo modo di comportarsi, così infantile e a tratti cattivo lo sta portando a realizzare chi è davvero la corteggiatrice. Nel frattempo, la conduttrice annuncia - non senza essere seccata - che Raffaella è uscita dallo studio piangendo per alcune cose che lui le ha detto mentre ballavano. Brando decide di andare da lei. Intanto, rientra Ida Platano, che aveva seguito Mario quando il corteggiatore aveva lasciato lo studio infuriato per il bacio tra la tronista e Pierpaolo. Tina le dice che non doveva seguirlo, perché lui si è comportato malissimo con lei nei mesi scorsi e non poteva certo aspettarsi che Ida stesse con le mani in mano ad aspettarlo. Ida commenta che tutto le è sembrato così esagerato, ma che comunque lei ci tiene ed è per questo che ha deciso di andare da lei. Alla fine, Ida e Pierpaolo ballano insieme.

Si torna a parlare di Sabrina e Francesca: la dama aveva espresso un certo interesse per Marcello Messina, ma il cavaliere non aveva mai accettato il suo numero, sebbene lei vorrebbe poter prendere anche solo un caffè con lui. Di fronte a queste esternazioni, Francesco la accusa di essere indelicata, ma la dama gli risponde che lui già sapeva di queste cose. In studio molti ammirano la compostezza del cavaliere, che ammette di non sentirsi del tutto a suo agio nell'esternare i suoi sentimenti così e che non vuole dover giustificare i suoi sentimenti. Alla fine, Francesco balla con Ida, che è rimasta colpita dal suo modo di fare, mentre Sabrina si allontana dallo studio piangendo. Dopo il ballo, Maria avverte il cavaliere che la dama è uscita e lui la raggiunge, perché vuole che tra loro non ci siano dissapori e le dà un bacio sulla fronte per farle capire che non c'è nulla di male. In studio, si continua a discutere della situazione tra i due della coppia del trono over e il cavaliere ammette che anche Sabrina provava qualcosa per lui, ma che questa certezza c'era solo quando stavano da soli. Interviene un'altra dama, Raffaella, che ipotizza che a volte anche se c'è un'attrazione fisica, non è detto che scatti un sentimento.

Ancora trono over con Mario che sta conoscendo Monika e Sara, anche se il cavaliere sembra deciso a non fermarsi alle sole due dame. Ironicamente, Maria De Filippi gli dice che vuole continuare a conoscerle, baciandole anche, ma il cavaliere ammette che nell'ultima uscita tra loro non ci sono stati baci. La discussione in studio tra i tre continua e chiude la puntata.

