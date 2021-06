Uomini e Donne, Francesco Chiofalo tronista a settembre: “Ormai è confermato”

Gossip TV

Sembra che Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island e ospite dei salotti di Barbara d’Urso, sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne a settembre.

Dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi, ed essersi sottoposto a qualche intervento chirurgico che ha creato non pochi dissensi tra il popolo del web, per Francesco Chiofalo sembra sia arrivata una notizia entusiasmante. L’ex volto di Temptation Island sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne a settembre! Chiofalo conferma la fuga di notizie, parlando di un progetto molto importante senza mai citare, tuttavia, il dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Francesco Chiofalo nuovo tronista!

Uomini e Donne è andato in vacanza, dopo la fine di una stagione che ha incassato molti ascolti e ha creato non poche polemiche. Il dating show di Maria De Filippi si riconferma come uno dei programmi più amati e segui di Mediaset, anche grazie alle emozionanti scelte dei tronisti e alle liti furiose tra i protagonisti del Trono Over. Nonostante siano trascorse poche settimane dall’ultima puntata dello show, la redazione potrebbe essere già alla ricerca dei nuovi tronisti da presentare al pubblico a settembre.

Sul web si è diffusa improvvisamente la notizia che Francesco Chiofalo, fresco dalla rottura con Antonella Fiordelisi, sia stato contattato per sedere sulla poltrona rossa più ambita del piccolo schermo. L’ex volto di Temptation Island, senza sbottonarsi eccessivamente, conferma di avere un’importante notizia per i suoi fan e ammette: “Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…Io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre, ormai è confermato […] Vorrei condividere con voi questo momento, ma non posso dirvi nulla. C’è un po’ da aspettare. Poi capirete perché oggi sono così contento. Non riesco a smettere di ridere dalla felicità”.

Le parole di Chiofalo su Instagram sembrano proprio confermare l'ipotesi sulla sua incoronazione a tronista nello studio mariano. Mentre Elisabetta Simone e Luca Cenerelli ci riprovano lontano dalle telecamere, noi siamo già pronti al revival di Lenticchio, con battaglie trash per attirare l’attenzione del tronista e le esterne all’ultimo bacio!

