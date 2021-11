Uomini e Donne: "Fossi stato in Diego sarei uscito con Ida dal programma" parla Rocco Fredella

Gossip TV

L'ex cavaliere Rocco rompe il silenzio su Ida Platano e Diego Tavani.

Rocco Fredella è stato uno dei protagonisti indiscussi delle passate edizioni di Uomini e Donne. A distanza di alcuni anni dal suo addio, l'ex cavaliere del trono over ha rilasciato un'intervista al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

La confessione di Rocco Fredella

Dopo la delusione per Gemma Galgani, Rocco ha ritrovato la felicità accanto a Dory. "L’ho incontrata in un periodo complicato della mia vita. Ero reduce dalla fine della frequentazione con Gemma e dall’addio a Uomini e Donne, mi sentivo solo e lei ha subito capito che ero un uomo che aveva bisogno solo di essere amato, ma anche il modo giusto in cui farlo. Ora è tutta la mia vita" ha confessato l'ex cavaliere al magazine di Uomini e Donne.

Le cose tra loro vanno talmente bene che Fredella sta già pensando alle nozze: "Credo e spero che nel duemilaventidue riusciremo finalmente a fare questo passo tanto atteso; le dirò di più, Dory è la prima e unica donna che ha fatto scattare in me un desiderio di paternità, quindi se dovessero arrivare nella nostra vita dei bambini ne saremmo più che felici. Il mio unico desiderio è che lei rimanga al mio fianco fino alla fine dei miei giorni".

A proposito dei protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne, Rocco ha confessato: "Seguo molto il programma perché lo amo, per me tutti coloro che ci lavorano sono stati come una famiglia. Sinceramente, in questo momento nessuna delle dame ha destato il mio interesse [...] Ida e Diego? Non capisco come sia possibile che un uomo così preso non si porti immediatamente via dal programma la donna a cui non riesce a stare lontano".

