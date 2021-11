Uomini e Donne, fan contro Gianni Sperti: ''Non capisce nulla, cacciatelo''

Gossip TV

Alcuni fan di Uomini e Donne si scagliano molto duramente contro Gianni Sperti, chiedendo di mandarlo via dalla poltrona d’opinionista.

Dopo gli ultimi interventi di Gianni Sperti ai danni di Isabella Ricci, alcuni fan di Uomini e Donne cominciano a sopportare sempre meno la presenza dello storico opinionista nello studio di Uomini e Donne. Sul web, infatti, sono nate molte discussioni su Gianni e diversi utenti hanno chiesto a Maria De Filippi di sollevare il ballerino dal suo incarico.

Uomini e Donne, Gianni Sperti a rischio? Il web esplode

Gianni Sperti è un volto iconico di Uomini e Donne, ma non per questo i fan hanno intenzione di essere più clementi con lui. Il noto opinionista, nelle ultime puntate, sembra aver preso di mira Isabella Ricci, passando dall’elogiare la dama per la sua eleganza e dialettica, al criticare ogni sua parola. La Ricci si è lamentata di Gianni, accusandolo apertamente di criticarla per partito preso, senza permetterle di spiegare il proprio punto di vista e sancendo la sentenza di colpevolezza, prima di avere le prove concrete di quanto ipotizzato.

Insomma, il cambiamento improvviso di Gianni ha iniziato a insospettire alcuni telespettatori, che credono che l’opinionista abbia semplicemente bisogno di un bersaglio al quale mirare senza sosta per poter avere spazio in puntata (un po’ come le discussioni tra Tina Cipollari e Gemme Galgani, che ormai si ripetono ciclicamente da anni). “Nessuno può tapparmi la bocca tranne me stesso. Vedo tutto ma a volte faccio finta di non vedere per non mettere in imbarazzo. Sento tutto, anzi no, ascolto tutti con interesse perché ognuno di noi ha qualcosa da dire e merita di essere ascoltato”, ha scritto Sperti su Instagram, in una didascalia che ha tutta l’aria di essere una chiara replica a chi lo critica per i suoi scontri con Isabella.

Nel frattempo, i fan di Uomini e Donne non demordono e inondato di commenti sibillini tutti i post dedicati a Gianni. “Non capisce niente”, scrive un utente furioso, seguito da un altro che non risparmia commenti al vetriolo: “Dovrebbero cacciarlo. Nel giudicare non è mai obiettivo”. Insomma, diversi spettatori sono in rivolta e aperta polemica con Sperti, al punto da chiedere a Maria di cacciarlo dalla trasmissione. Voi cosa ne pensate?

