Uomini e Donne, Fabio Mantovani difende Isabella Ricci: ''L’attaccano perché spaventati dalla sua intelligenza''

Fabio Mantovani, nuovo cavaliere di Uomini e Donne, difende Isabella Ricci dalle critiche.

Isabella Ricci ha fatto immediatamente colpo sul pubblico di Uomini e Donne, che la sostena senza riserve soprattutto quando la dama si trova ad essere attaccata su più fronti. Per ora, in amore, Isabella non ha avuto fortuna ma sembra che il nuovo cavaliere Fabio Mantovani le stia piacendo più del previsto. Ecco cosa ha raccontato il nuovo volto del trono over a proposito della Ricci.

Uomini e Donne, Fabio Mantovani e Isabella Ricci: è amore?

Da quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha trovato molto sostegno da parte del pubblico, che apprezza i modi garbati ed eleganti della dama. Tra i volti noti del trono over, tuttavia, ci sono alcuni che non credono alla buona fede di Isabella, e colgono ogni occasione per attaccarla e creare polemica. Mentre Gemma Galgani si dice infastidita da Isabella e Giorgio Manetti, che a sorpresa ha invitato la dama a Firenze per conoscerla in amicizia, il nuovo cavaliere Fabio Mantovani trova che la romana sia una donna unica.

“Mi sembra una donna fuori dagli schemi, da scoprire. Ho avuto l’impressione che, dietro la sua apparenza e quel lato un po’ distaccato che la contraddistingue, si celasse altro. Non pensavo he sarei stato ricontattato subito, sono rimasto spiazzato […] Odio la falsità e le bugie. Mi attira l’intelligenza, una donna che cerca in confronto, l’umorismo e la capacità di saperlo cogliere negli altri”, ha ammesso il cavaliere alla rivista ufficiale del programma.

Fabio e Isabella sono usciti insieme e la conoscenza, almeno per il momento, procede a gonfie vele. In studio, tuttavia, il cavaliere ha ascoltato gli attacchi rivolti alla Ricci e si è fatto un’idea delle motivazioni che spingono a tanto astio. “Dietro la sua intelligenza c’è tanta dolcezza. È un aspetto che viene fuori appena abbassa le difese, ma che emerge piuttosto velocemente, anche se da una donna come lei non te lo aspetteresti. Isabella è una donna molto intelligente e credo che questo spaventi tante persone. Riuscire a tenere il confronto con lei è difficile e così preferiscono attaccarla. Alzano i toni, ma quello che resta è solo un gran rumore, perché di sostanza nelle critiche che fanno ce n’è poca”, ha chiosato Fabio.

