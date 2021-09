Uomini e Donne, ex tronista pronto a tornare per Andrea Nicole? ''È molto bella''

Gossip TV

Carlo Pietropoli, ex tronista di Uomini e Donne, confessa che tornerebbe in studio a corteggiare Andrea Nicole.

L’ingresso di Andrea Nicole a Uomini e Donne ha creato scalpore, dividendo l’opinione pubblica e mettendo in difficoltà i corteggiatori. Non tutti, infatti, sentono di poter andare oltre la storia personale della tronista che ha mostrato grande sensibilità nei confronti dei ragazzi in studio. Un ex protagonista del Trono Classico, tuttavia, si dice pronto a corteggiare la nuova arrivata. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, Carlo Pietropoli confessa: “Corteggerei Andrea Nicole”

Maria De Filippi è una visionaria e non si lascia intimidire da nulla, soprattutto dal giudizio generale e dai preconcetti. La presentatrice ha deciso di promuove a tronista Andrea Nicole, la prima a sedere sul trono dopo aver completato un percorso di transizione che le ha permesso di cambiare legalmente genere. Andrea Nicole, oltre ad essere innegabilmente bella, è intelligente e solare, pronta a giustificare anche la reticenza dei corteggiatori, confusi dalla sua presenza sul trono. C’è qualcuno, tuttavia, che non ha alcun dubbio sulla nuova tronista e che la corteggerebbe subito, se non fosse già felicemente fidanzato.

Stiamo parlando dell’ex tronista Carlo Pietropoli, che terminò il suo percorso nel dating show di Canale5 nel bel mezzo della pandemia, scegliendo Cecilia Zagarrigo. “Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Mah, sinceramente anche sì raga, molto bella. La bellezza conta tantissimo a primo impatto, poi chiaramente serve anche altro. E te lo dice uno innamorato della bellezza”, ha ammesso Carlo rispondendo alle domande dei curiosi su Instagram. La prospettiva di rivedere l'ex tronista nello studio, tuttavia, è molto lontana dal momento che Carlo è già impegato sentimentalmente.

Nel frattempo, Tina Cipollari e Gemma Galgani sono finite al centro delle polemiche, a seguito di una segnalazione che mette in cattiva luce il programma e l’onestà delle due donne. La dama torinese ha iniziato la stagione con il piede sbagliato, rifiutata elegantemente da Salvatore e Kerry, e rimasta senza neppure un pretendente.

