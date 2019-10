Uomini e Donne, ex tronista dal trono a Montecitorio, il commento di Andrea Damante

Gossip TV

Marco Cartegna debutta in Parlamento.

Dagli studi di Uomini e Donne a Montecitorio. L'ex tronista ed ex fidanzato di Soleil Sorge, Marco Cartasegna, ha debuttato in Parlamento per tenere un discorso sul cyberbullismo. L'intervento di Cartasegna è stato sponsorizzato dall’onorevole Federica Zanella, politica eletta nelle file di Forza Italia. Il tema affrontato è sempre stato caro all'ex tronista che anche nel corso della nostra intervista ci aveva parlato dell'argomento, attivandosi in prima linea ad alcune campagne di sensibilizzazione.

Marco ha condiviso uno scatto dell'intervento che ha sostenuto nell'aula e che naturalmente lo ha reso molto orgoglioso. "Un onore essere invitato a parlare al Parlamento, soprattutto se su un tema così importante e che mi sta a cuore come la lotta al cyberbullismo e alla violenza online in generale. Grazie all’Onorevole Federica Zanella" ha scritto l'ex fidanzato della Sorge su Instagram. Un post commentato ironicamente da altro noto personaggio del piccolo schermo, l'ex tronista Andrea Damante che ha scritto, "Penso al video del Coccodrillo". Il deejay veronese ha fatto rifermento ad un divertente filmato in cui Cartasegna finge di essere aggredito da un coccodrillo gonfiabile.

"Tu ci scherzi – ha risposto Cartasegna – ma ho saputo che l’Università Luiss non mi ha invitato a parlare dopo aver visto quel video perché ritengono che il mio profilo sia troppo trash!"