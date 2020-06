Uomini e Donne, ex tronista contro Sirius: "Prendere in giro Gemma Galgani è da carogne"

Gossip TV

Gemma presa in giro da Nicola Vivarelli? Lorenzo Riccardi difende la dama e attacca il giovane corteggiatore di Uomini e Donne.

Gemma Galgani e Sirius, come testimoniamo alcuni scatti pubblicati dai fan sui social, stanno continuando la loro conoscenza lontano dalle telecamere. A dubitare dell'interesse del giovane Nicola Vivarelli è l'ex tronista Lorenzo Riccardi che, intervistato da Nuovo Tv, ha attaccato e criticato il discusso protagonista del trono over di Uomini e Donne.

Lorenzo Riccardi attacca e critica Sirius, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani

L’arrivo di Sirius a Uomini e Donne ha spiazzato tutti. Tra coloro che non credono assolutamente al reale interesse del giovane corteggiatore di Gemma c'è anche Lorenzo. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, l'ex amatissimo tronista di Uomini e Donne ha confessato di non credere in alcun modo a Nicola: "Prendere in giro una signora di settant’anni come Gemma è da carogne. La sta corteggiando solo per apparire in televisione".

Per Lorenzo, la storia tra Sirius e Gemma è tutta una falsa. Il fidanzato di Claudia Dionigi è fermamente convinto che se un giovane vede una ragazza di 25 anni e una donna di 70 anni, anche se molto bella e attraente, sia più interessato a una persona più giovane: "Penso che Sirius stia corteggiando Gemma per farsi notare. Più si va avanti, più la verità verrà a galla. Magari mi sbaglio, ma per ora io la penso così. Ci può stare che Sirius non sia stato affettuoso, ma il fatto di non averla abbreviata è una cosa ridicola. Un abbraccio si può dare".

Riccardi ha poi parlato di una possibile partecipazione di Gemma e Sirius a Temptation Island Vip. Secondo l'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, il reality delle tentazioni sarebbe una bella prova per il giovane Nicola: "Un conto è stare in un programma di due ore a settimana, un altro è stare 24 ore al giorno in un villaggio dove ci si dimentica dal mondo esterno, circondati da bellissime ragazze".

