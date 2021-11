Uomini e Donne, ex dama del Trono Over contro Armando Incarnato : ''Hai sempre nascosto tutto''

Gossip TV

Barbara De Santi non risparmia feroci critiche ad Armando Incarnato.

Armando Incarnato continua ad essere uno dei cavaliere più discussi del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo essere intervenuto in diverse querelle, raccontando di segnalazioni talvolta improbabili e non verificate, e aver criticato diversi colleghi, Armando deve fare i conti con i commenti al vetriolo dell’ex dama Barbara De Santi, che proprio non sembra tollerare il partenopeo.

Uomini e Donne, Barbara De Santi contro Armando Incarnato

Nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, c’è una presenza fissa che divide l’opinione del pubblico del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Armando Incarnato, uno dei volti storici del programma, che spesso si inserisce nelle discussioni che nascono in studio e svela retroscena inaspettati, sebbene spesso non verificati, sui colleghi. Armando, che ha difeso Ida Platano e criticato Diego Tavani, fa spesso insinuazioni pesanti su dame e cavalieri, tanto che nelle ultime settimane Tina Cipollari non fa che fargli notare che non è un investigatore privato e che dovrebbe interessarsi al percorso a Uomini e Donne, piuttosto che creare scompiglio in studio.

Anche Barbara De Santi, ex volto della trasmissione, trova gli interventi di Armando inopportuni. “Tu hai sempre nascosto tutto per poi tirare fuori non solo baci, ma anche di più appena le cose con le varie dame non andavano come avresti voluto”, ha dichiarato Barbara sui social. Ascoltando, invece, lo sfogo del partenopeo sul modello di donna che vorrebbe al suo fianco, e sullo stile di vita che può permettersi di tenere pur non lavorando, De Santi ha tuonato: “Personalmente io non sarei mai attratta da un uomo non realizzato lavorativamente”. Armando replicherà alle offese?

Dopo la delusione con Marika Geraci, che ancora pungola il cavaliere con commenti al vetriolo, Incarnato sta conoscendo Nancy Longo. Sebbene affascinato dalla dama, il partenopeo ha ammesso di non essere certo di poter combiare il suo stile di vita a quello di Nancy. Dunque, i due si continuano a frequentare, ma con riserva.

