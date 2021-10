Uomini e Donne, ex Corteggiatrice è la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo

Gossip TV

C’è del tenero tra Vittoria Deganello e Nicolò Zaniolo? Il gossip.

La vita amorosa di Nicolò Zaniolo continua a far discutere. Dopo essere diventato padre con Sara Scaperrotta, il fidanzamento lampo con Chiara Nasti e i rumors su Sophie Codegoni, il calciatore della Roma ha ritrovato l’amore con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello fa coppia con Zaniolo?

Il giovane talento calcistico della Roma sembra avere anche un certo talento per finire al centro dei gossip più piccanti della stagione. Nicolò Zaniolo, infatti, non smette mai di stupire e i suoi flirt sono sempre sulla bocca di tutti. Diventato padre grazie a Sara Scaperrotta, con la quale non fa coppia ormai da diversi mesi, Zaniolo ha iniziato a frequentare ufficialmente Chiara Nasti, imprimendo questo momento sulla pelle con un tatuaggio di coppia. La relazione, tuttavia, non è decollata e a distanza di tre mesi dal tattoo che ha fatto scandalo, Chiara e Nicolò si sono detti addio.

Per alcune settimane si è parlato di un possibile flirt con Sophie Codegoni, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, ma smentito dalla stessa ex tronista di Uomini e Donne. Ora, stando all’indiscrezione lanciata da Veryinutilpeople, il calciatore avrebbe messo gli occhi su un’altra ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando della bella Vittoria Deganello, scelta dell’allora tronista Mattia Marciano.

“Dopo la partita di domenica scorsa contro il Napoli, Nicolò Zaniolo ha passato la serata nella discoteca romana Toy Room. Una nostra fonte ci ha rivelato di averlo avvistato in atteggiamenti intimi con l’influencer 26enne veronese Vittoria Deganello, nota per aver partecipato al dating show Uomini e Donne nel 2018, da dove uscì con il tronista Mattia Marciano”, questo il gossip che impazza nelle ultime ore. Nel frattempo, a Uomini e Donne potrebbe scoppiare lo scandalo, a causa della bomba lanciata da un'ex dama su Gemma Galgani e Armando Incarnato.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.