Uomini e Donne, ex corteggiatrice confessa: "Ogni giorno è una battaglia, ma sono più forte di quanto pensavo"

L'ex corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne, Marika Abbonato, si apre sui social e rivela di aver attraversato un momento molto delicato e difficile.

Il tronista Daniele Paudice ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne insieme alla corteggiatrice Gaia Gigli, preferendola a Marika Abbonato. Proprio quest'ultima si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social in cui ha raccontato un particolare e delicato momento della sua vita.

La confessione di Marika Abbonato

A distanza di alcuni giorni dalla scelta del tronista Daniele Paudice, che ha lasciato il dating show di Maria De Filippi in compagna di Gaia Gigli, la corteggiatrice Marika Abbonato è tornata sui social lasciandosi andare a una confessione inedita riguardante il suo passato. La giovane ha raccontato ai suoi fan di aver sofferto di ansia e attacchi di panico:

Purtroppo sì, ho sofferto d’ansia. Ho avuto a che fare con questo mostro per la prima volta a Dicembre del 2022, ricordo ancora il primo attacco di panico come se fosse ieri. È un argomento che mi tocca molto, l’ansia e gli attacchi di panico hanno avuto un impatto significativo sulla mia vita, limitandone la capacità e la libertà di viverla a pieno.

L'ex protagonista dell'ultima edizione di Uomini e Donne, che in molti sperano di vedere sul trono il prossimo anno, è poi entrata nel dettaglio raccontando cosa ha vissuto in quei momenti delicati della sua vita e lanciando un messaggio di solidarietà a chi, come lei, ha sofferto e continua a soffrire di ansia e attacchi di panico:

I primi mesi sono stati i più difficili, ma con il tempo sono riuscita a farmi forza e ad ogni passo riuscivo a intravedere la luce in fondo al tunnel, non è stato facile. Ogni giorno è una battaglia, ma ora so che posso farcela e che sono più forte di quanto pensavo. Sono grata di tutto ciò che ho imparato da questa esperienza e orgogliosa di me stessa per aver superato questo ostacolo e so che posso affrontare qualsiasi sfida che la vita mi riserverà...

E ancora:

È anche normale che ogni tanto l’ansia possa tornare a farsi sentire e per questo è importante continuare a lavorare su sé stessi, eliminate tutto il tossico dalla vostra vita: amicizie, relazioni, situazioni lavorative… TUTTO. La vita è un dono meraviglioso e sarebbe un peccato sprecarla facendoci sconfiggere da questo MOSTRO.

