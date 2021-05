Uomini e Donne, Eugenia Rigotti rompe il silenzio dopo la scelta di Massimiliano: "Mi aspettavo..."

Gossip TV

Eugenia Rigotti parla per la prima volta dopo la scelta del tronista Massimiliano Mollicone, che ha scelto di concludere il percorso a Uomini e Donne con Vanessa Spoto.

Eugenia Rigotti ha ricevuto un’amara sorpresa nello studio di Uomini e Donne. La dolce corteggiatrice, infatti, ha scoperto di non essere la scelta di Massimiliano Mollicone, che le ha preferito la rivale Vanessa Spoto. Mentre il tronista si gode i primi momenti con la sua dolce metà, Eugenia si sfoga sul percorso nel Trono Classico e sulla decisione del romano, senza mai perdere la sua maturità e grande razionalità.

Eugenia Rigotti si sfoga dopo la scelta a Uomini e Donne

Giovane ma caparbia, la bella Eugenia Rigotti ha suscitato immediatamente l’interesse del tronista Massimiliano Mollicone, che con lei è riuscito a parlare di alcuni dei capitoli più dolorosi della sua vita. La corteggiatrice, nonostante le prove d’amore del protagonista di Uomini e Donne, ha iniziato a dubitare di poter essere la donna perfetta per lui a causa di una spinta di interesse a livello fisico. I dubbi di Eugenia si sono rivelati fondati, quando Massimiliano ha scelto Vanessa Spoto. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale5, la corteggiatrice ha tirato le somme sull’esperienza nel programma rivelando:

“Non porto rancore a Massimiliano. Non provo né dolore né tristezza perché sono sempre stata pronta a questa eventualità e mi sono riuscita a proteggere. Certamente c’è il dispiacere di aver perso una bella persona con un’anima buona, ma ne troverò sicuramente un’altra in grado di apprezzarmi. Da qualche settimana mi aspettavo questo finale. La mia testa non ha mai smesso di mettermi in guardia e rimproverarmi. Avevo bisogno, e ho voluto, farmi guidare più dal cuore. Lo rifarei […] Al centro dello studio ho detto di essermi pentita di aver lasciato parlare di più il mio cuore ma ero un po’ arrabbiata. Oggi rettifico dicendo che ho fatto quello che sentivo e volevo, pertanto è impossibile avere pentimenti”.

Sebbene non sia stata lei la protagonista del lieto fine, la Rigotti non si pente di aver intrapreso questa esperienza, che l’ha portata ad apprezzarsi di più e a mettersi in gioco. “Non avevo aspettative, solo tante domande e tanta curiosità, accompagnate da una scarsa fiducia e stima di me stessa. Non potevo immaginare che avrei incontrato e conosciuto delle persone straordinarie, una in particolare. Chiara della redazione mi ha seguita. […] Grazie a questa esperienza ho iniziato a lavorare su me stessa come mai avevo fatto prima. Ho imparato a volermi bene e ricevuto così tanti complimenti che ogni volta sarei voluta sparire per l’imbarazzo, ma è stato proprio grazie alle parole ricevute in studio e dietro le quinte che ho acquisito più consapevolezza di me […] È stata la prima cosa che ho fatto per me, pensando solo a me, ed è stato indescrivibile”, ha confessato Eugenia. Nel frattempo Massimiliano e Vanessa hanno raccontato le loro sensazioni dopo la scelta.

