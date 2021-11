Uomini e Donne, Eugenia Rigotti: "Ho contattato Massimiliano dopo la sua rottura con Vanessa perché..."

Gossip TV

La confessione dell'ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone.

A distanza di alcuni mesi dalla scelta di Massimiliano Mollicone, Eugenia Rigotti è tornata a parlare della sua esperienza nel programma. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice ha colto l'occasione per smentire alcuni rumors che parlavano di un riavvicinamento all'ex tronista.

Eugenia Rigotti e Massimiliano Mollicone di nuovo insieme? Parla l'ex corteggiatrice

"Ci ho messo del tempo per metabolizzare quello che era successo nel programma" ha confessato Eugenia al magazine di Uomini e Donne "Quando si è chiuso quel percorso ho detto che mi stava bene quel finale, che me lo aspettavo, ma di fatto questo non ha reso quello che è venuto dopo meno doloroso. Sono stata male, tanto, complice anche il fatto che fosse finito tutto all’improvviso e ci ho messo un po’ a tirarmi su".

L'ex corteggiatrice ha detto la sua anche sulla rottura tra Massimiliano e Vanessa: "Ho sempre augurato a entrambi che la loro relazione funzionasse, perché a Massimiliano ho voluto e voglio tutt’ora bene. Quando ho scoperto della rottura, non ho provato grandi emozioni: da una parte mi ha strappato un sorriso veder realizzato quello che pensavo, dall’altra mi è dispiaciuto".

A proposito di alcune voci che parlavano di un riavvicinamento con Mollicone, la Rigotti ci ha tenuto a spiegare la sua posizione: "Non ci siamo mai più visti. Ci siamo sentiti telefonicamente, però. Dopo aver letto alcune dichiarazioni che aveva rilasciato in cui riportava di aver avuto delle difficoltà in casa, mi sono sentita di scrivergli. Mi è venuto istintivo chiedergli come stesse e dirgli che, se avesse avuto bisogno, in ogni caso ci sarei stata. Ci siamo scritti per un paio di giorni e siamo rimasti in buoni rapporti. Sono felice se lui è felice, perché l’affetto e la stima sono rimasti, anche se i sentimenti sono svaniti. Essere la seconda scelta non mi piace, quindi non ho altre mire".

