Uomini e Donne, Eugenia Rigotti ha un Fidanzato? Dubbi sulla corteggiatrice di Massimiliano Mollicone

La foto di Eugenia Rigotti insieme ad un ragazzo misterioso fa sorgere molti dubbi sulla corteggiatrice di Uomini e Donne.

Eugenia Rigotti è tra le corteggiatrici più amate dell’ultima stagione di Uomini e Donne, entrata nel cuore degli spettatori grazie al suo carattere tenace e sensibile che ha conquistato tutti. Nelle ultime ore, tuttavia, la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone è stata travolta da una valanga di polemiche, dopo aver postato una foto in compagnia di un ragazzo misterioso, con tanto di dedica romantica. Immediata la replica della Rigotti, che ha spiegato nelle sue Ig Stories la verità su quello scatto e ha difeso il percorso nel Trono Classico del dating show di Canale5.

Eugenia Rigotti ha preso in giro la redazione di Uomini e Donne?

Nel parterre delle corteggiatrici del Trono Classico, la presenza di Eugenia Rigotti si è fatta notare e non solo grazie alla naturale complicità che si è instaurata con il tronista Massimiliano Mollicone. La giovane, infatti, ha colpito il pubblico di Uomini e Donne per la sua educazione impeccabile, i modi sinceri ma goffi e per quella insicurezza che suscita un immediato senso di protezione. A pochi giorni dalla messa in onda della scelta del Mollicone, la corteggiatrice ha deciso di postare uno scatto in compagnia di un misterioso ragazzo, tale Dimitri, accompagnata dalla scritta “Finalmente insieme”.

I fan del dating show di Maria De Filippi hanno intrapreso immediatamente una caccia all’uomo, scoprendo che Dimitri conosce Eugenia da diversi anni e che i due hanno frequentato anche la stessa Università. Dal momento che la foto sembrava molto intima, tutti hanno creduto che tra i due ci fosse un affaire romantico e hanno accusato la corteggiatrice di aver preso in giro la redazione e Massimiliano. Vedendosi messa alla gogna senza motivo, Eugenia ha scritto un lunghissimo sfogo nelle sue Ig Stories, spiegando di essere amica di Dimitri, che è il fidanzato della sua migliore amica, e di non aver mai mancato di rispetto al suo percorso con il tronista romano.

“Mi dispiace che un pomeriggio tra amici abbia fatto dubitare della mia lealtà e del mio rispetto nei confronti di chiunque, nello specifico nei confronti di Massimiliano e di tutte le persone che lavorano per il programma [...] Dimitri lavora da 6 anni e non ha mai frequentato né frequenta l'Università”, ha scritto la Rigotti, spegnendo ogni gossip sul suo presunto flirt segreto. Per tranquillizzare le fan di Massimiliano, la corteggiatrice ha deciso di fare un ulteriore passo e rendere pubblico il suo profilo Instagram.

