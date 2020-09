Uomini e Donne, Enzo Capo su Pamela Barretta: "Replicherò solo tramite vie legali"

Gossip TV

L'ex cavaliere su Instagram: "Non voglio più commentare quella persona"

Dopo lo scontro infuocato avvenuto nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, Enzo Capo è intervenuto su Instagram replicando, presumibilmente, ad alcuni video pubblicati da Pamela dopo la messa in onda della puntata. L'ex dama pugliese, ha voluto precisare di non essere una stalker come l'ha definita la Cipollari e ha inoltre affermato che presto molte persone dovranno chiederle scusa vedendo come si svolgeranno i fatti nel corso dei prossimi appuntamenti con il dating show.

L'imprenditore campano, sommerso di messaggi, ha colto l'occasione per ringraziare chi lo sostiene e ha anche precisato di non voler più commentare le dichiarazioni della sua ex fidanzata e l'intenzione di agire solo per vie legali:

Grazie a tutti per il sostegno - ha dichiarato l'ex cavaliere su Instagram - Sono qua per dire che non voglio più commentare quella persona nè i suoi amici…Queste persone sono incommentabili…Non voglio più avere nulla a che fare con loro. Da oggi in poi le mie repliche non le avranno più tramite i social…Le mie repliche le avranno solo ed esclusivamente tramite vie legali. A tutto c’è un limite…Loro lo hanno oltrepassato da un bel po'.

Intanto, come detto, Pamela ha annunciato che presto tutti avranno modo di ricredersi sul suo ex fidanzato:

Vedremo se io ho detto ciò perché non ho una vita. Vedremo se io ho detto certe cose perché non ho una vita…E vedremo se molti staranno ancora dalla stessa parte…

