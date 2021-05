Uomini e Donne, ennesima delusione per Gemma Galgani: arriva un suggerimento inaspettato (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani riceve un'altra delusione dopo che Aldo Farella ribadisce di voler chiudere il loro rapporto.

Gemma Galgani non si dà pace. La dama più discussa del Trono Over di Uomini e Donne è tornata al centro dello studio, per chiedere spiegazioni ad Aldo Farella, che si è improvvisamente tirato indietro nonostante avesse espresso un certo interesse per lei. In studio, Aldo ribadisce la sua decisione mentre Luca Zanforlin, ospite in collegamento, dà un suggerimento inaspettato alla torinese.

Uomini e Donne, Aldo Farella chiude per sempre con Gemma Galgani

La scelta di Aldo Farella ha fatto soffrire Gemma Galgani, che ha fatto di tutto per recuperare il rapporto con il cavaliere del Trono Over, dopo aver trascorso molto tempo con lui in veste di amica. Quando Aldo ha deciso di concedersi un’occasione con Isabella Ricci, che lo ha incuriosito sin da subito, nella Galgani è nata una sorta di gelosia improvvisa. La dama torinese ha deciso di prendere la situazione in mano, chiedendo al Farella di incontrarsi prima che lui esca a cena con Isabella. Per rispetto della dama, Aldo ha declinato l’invito di Gemma, chiedendole di spostare il loro appuntamento alla sera successiva. In studio, Isabella ha preferito farsi da parte per non ritrovarsi in un triangolo amoroso spiacevole.

Ascoltando le parole della Ricci, il Farella è rimasto molto colpito e ha trascorso una serata tiepida con Gemma, che non ha nascosto di essere rimasta stupita dal suo atteggiamento. Mentre Aldo continua a sostenere di non provare più interesse per la Galgani, e quest’ultima continua a recriminare alcuni atteggiamenti ambigui da parte del cavaliere, Tina Cipollari sbotta: “Falsi entrambi! Lui scappa quando gemma vuole solo l’amicizia, mentre lei lo vuole quando lui se ne è già andato”. La situazione è chiara, ma Gemma sente di aver sprecato la sua sensibilità per consolare Aldo che, invece, non l’ha messa al corrente del suo cambio di rotta.

Improvvisamente, Gemma scoppia in lacrime pensando al fatto che il rifiuto del cavaliere si sta per aggiungere ad una lista molto lunga, collezionata nel corso dell’ultimo anno. Luca Zanforlin, ospite in collegamento, suggerisce a Gemma di iniziare a pensare di poter intrecciare una relazione con una donna, e Tina la punge: “Basta che non mette gli occhi su di me”! Insomma, ancora nulla di fatto nella vita amorosa della Galgani, punzecchiata da un suo noto ex fidanzato.

