Uomini e Donne, Elisabetta Simone svela alcuni retroscena inediti della rottura con Luca Cenerelli

La verità di Elisabetta: "Era giusto mettere fine a questa sofferenza".

La storia d'amore tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli è giunta al capolinea. Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, l'ex dama del parterre over ha raccontato la sua verità sulla rottura con il cavaliere rivelando di aver passato un periodo molto difficile.

La verità di Elisabetta Simone sulla rottura con Luca Cenerelli

"La mia storia con Luca si è conclusa. Non è un buon periodo, anzi, ma piano piano sto rimettendo insieme i pezzi" ha esordito così Elisabetta al magazine di Uomini e Donne rivelando alcuni retroscena della rottura con Luca "Dopo aver passato una parte delle vacanze insieme, ho iniziato a sentire Luca sempre più distante. Sono tornate le problematiche di sempre: lui non provava i miei stessi sentimenti e non è mai riuscito a parlare d’amore. Abbiamo avuto un momento di forte crisi in cui ci siamo separati; Quel legame così profondo che avevamo instaurato in quei mesi, però, ha reso difficile staccarci e così a settembre abbiamo riprovato ancora. [...] abbiamo toccato delle corde molto profonde l’uno dell’altra. Sono stati sette mesi di storia vissuti con una complicità che appartiene a relazioni più durature. Staccarci era troppo difficile".

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha continuato rivelando: "Nell’ennesimo momento di crisi, agli inizi di ottobre, mi ha detto di non essere più felice e che non riusciva in nessun modo a provare quello che provavo io. Luca è sempre stato chiaro sui suoi sentimenti, ma dall’altra parte questo limite non ha reso più facile a nessuno dei due riuscire a staccarci per più di quarantotto ore. Ed era questo che ci faceva ricadere ogni volta nello stesso limbo. Siamo andati avanti finché abbiamo potuto, ma adesso non era più possibile. Era giusto mettere fine a questa sofferenza".

Dopo la delusione di Cenerelli, la Simone spera di poter trovare finalmente l'amore della sua vita: "Sono convinta di aver dato testa, cuore, anima e corpo a questo rapporto. Più di così era impossibile, anzi, credo di aver fatto più di quanto una persona normale potesse fare. Ma quando arrivi al punto in cui non ti senti più desiderata dalla persona che hai vicino, dici basta. Sono consapevole che Luca non potrà mai provare quella chimica e quella passione che avrei voluto. E non è facile ammetterlo. A oggi non ho più energie, vorrei solo ricominciare da capo. Voglio una vita nuova e trovare l’amore che penso di meritare".

