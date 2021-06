Uomini e Donne, Elisabetta Simone su Marco Pistonesi: "Era giusto che sapesse la verità"

Gossip TV

Elisabetta dice addio a Marco dopo Uomini e Donne.

Elisabetta Simone ha detto addio a Marco Pistonesi per Luca Cenerelli. La conferma arriva direttamente dalla dama del parterre over che, intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, ha rivelato di aver rivisto Luca e di aver capito che i suoi sentimenti per il cavaliere lombardo non sono ancora scomparsi.

Elisabetta molla Marco per Luca dopo Uomini e Donne

A poche settimane dal confronto a Uomini e Donne, la situazione tra Elisabetta e Luca sembra essere completamente cambiata. "Ci siamo visti una volta" ha confessato la donna "...Non posso negare che vederlo mi abbia fatto effetto, e credo sia stato reciproco. Stiamo discutendo molto di cosa fare del nostro rapporto [...] I sentimenti non spariscono dall’oggi al domani".

La Simone ha poi continuato rivelando cosa è accaduto con Marco dopo la fine di Uomini e Donne: "Abbiamo continuato a sentirci. È una bellissima persona, un uomo intelligente e maturo. Quando ho rivisto Luca, però, sono andata un po’ in tilt e la prima cosa che ho voluto fare è stata chiudere con lui. Nel momento in cui mi sono accorta di guardare ancora al passato, non me la sono sentita di tenere un piede in due scarpe. Ritengo sia più giusto scrivere un finale per la mia storia con Luca, prima di dare vita a un triangolo e coinvolgerlo nella mia confusione. Ho preferito salvaguardarlo: era giusto che sapesse la verità, perché mi ha dato tanto e mi è sempre piaciuto. Lui non è stato felice per quello che gli ho detto e lo capisco, ma credo abbia compreso quanto fossi in difficoltà. Se un domani decidessi di troncare con Luca e riprovarci, sarà il primo a saperlo. Sono convinta di dover innanzitutto rispettare i miei sentimenti: chiamarmi zerbino è troppo facile".

La dama ha voluto rispondere anche a tutti coloro che continuano a criticarla per le sue scelte: "È semplice giudicare senza conoscere i fatti. Non mi sono dimenticata di quello che è accaduto con Luca e di quanto mi abbia deluso, ma aver parlato in modo trasparente mi ha aiutato a trovare delle risposte a qualcosa che non riuscivo a comprendere più di lui. Luca si è aperto con me e ha avuto la forza di dirmi qualcosa che per lui ha grande importanza. Ha portato alla luce dei problemi che credo possano essere risolti. Non credo valga la pena buttare tutto al vento in un attimo".

