Uomini e Donne, Elisabetta Simone su Luca Cenerelli: "È sparito. Mi ha delusa, deve fare pace con il cervello"

Gossip TV

Elisabetta si lascia andare a un duro sfogo contro Luca dopo il confronto a Uomini e Donne.

È tempo di bilanci per Elisabetta Simone. Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, la dama si è lasciata andare a un duro sfogo contro Luca Cenerelli rivelando di essere rimasta delusa e amareggiata per il comportamento assunto dal cavaliere nei suoi confronti.

Lo sfogo di Elisabetta Simone contro Luca Cenerelli

"Nella mia vita non voglio più qualcuno come Luca" ha dichiarato Elisabetta al magazine di Uomini e Donne parlando degli ultimi avvenimenti accaduti al centro dello studio con Luca "Sono molto delusa per tutto quello che è accaduto. Non mi aspettavo che Luca si comportasse così: la nostra è stata una relazione a tutti gli effetti, nonostante ciò che dichiara lui. [...] Mi sono sentita non rispettata, trattata come una persona di poco valore".

"Luca è sparito" ha aggiunto la dama del parterre over di Uomini e Donne "Ci sono rimasta malissimo [...] Non meritavo un trattamento del genere. E poi sono stanca di queste sue confusioni. Luca deve fare pace con il cervello: voglio un uomo che, se mi desidera, lo voglia a tutti i costi [...] A oggi metto in discussione tutto quello che c’è stato tra noi. Ci sono rimasta troppo male. Se davvero mi avesse voluto bene non mi avrebbe trattato così, soprattutto vedendo quanto fossi scossa. Credo che lui sia tormentato dai suoi stessi scheletri nell’armadio".

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Elisabetta quindi sembra avere le idee molto chiare. La dama ha infatti rivelato di non avere nessuna intenzione di portare avanti una frequentazione con Luca dopo tutto quello che è successo e di essere aperta a nuove conoscenze: "Non voglio più niente da Luca. Non mi interessa più. Penso di essere stata male per una persona che non se lo merita. Ho avuto una pazienza infinita, ma quando si supera il limite non sono disposta a scendere a compromessi. Da parte mia c’è un muro [...] sono pronta ad aprirmi a nuove conoscenze. Non voglio, nella mia vita, una persona come lui. L’amore non può essere solo difficoltà".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.