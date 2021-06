Uomini e Donne, Elisabetta Simone rivela: "Luca Cenerelli mi ha destabilizzata"

Gossip TV

La dama Elisabetta torna a parlare del cavaliere Luca dopo la fine di Uomini e Donne.

Elisabetta Simone è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, la dama è tornata a parlare di Luca Cenerelli.

Elisabetta Simone sorprende su Luca Cenerelli dopo Uomini e Donne

"Ci siamo visti una volta" ha rivelato Elisabetta al magazine di Uomini e Donne parlando di Luca "Inizialmente non volevo incontrarlo, perché ero molto arrabbiata e amareggiata, ma nella vita ho sempre preferito affrontare le discussioni vis à vis e alla fine ho deciso di accettare. Luca voleva motivare le sue scelte e mi ha parlato di alcuni temi privati delicati, che prima di quel momento non aveva mai voluto confessarmi. Ho capito tante cose di lui e di quanto la pressione legata al contesto abbia inciso su di noi".

La dama del trono over ha poi continuando confessando: "Mi ha detto che gli manco e questo mi ha destabilizzata. In queste settimane ci stiamo sentendo per il puro piacere di farlo, ma al momento non stiamo ricostruendo il nostro rapporto. Personalmente sono ancora molto scossa da quello che è accaduto tra di noi. [...] Non posso negare che vederlo mi abbia fatto effetto, e credo sia stato reciproco. Stiamo discutendo molto di cosa fare del nostro rapporto, e per ora da parte mia c’è una chiusura. Ma non al cento per cento. I sentimenti non spariscono dall’oggi al domani. Luca sembra voglia oltrepassare questo muro, ma a me servono più certezze per immaginare qualcosa di diverso. Non abbiamo ancora preso decisioni".

Per quanto riguarda la frequentazione con Marco invece, la Simone ha rivelato: "È una bellissima persona, un uomo intelligente e maturo. Quando ho rivisto Luca, però, sono andata un po’ in tilt e la prima cosa che ho voluto fare è stata chiudere con lui. Nel momento in cui mi sono accorta di guardare ancora al passato, non me la sono sentita di tenere un piede in due scarpe. Ritengo sia più giusto scrivere un finale per la mia storia con Luca, prima di dare vita a un triangolo e coinvolgerlo nella mia confusione".

