Uomini e Donne, Elisabetta Simone e Luca Cenerelli: "Stiamo insieme, il nostro rapporto è finalmente cambiato"

Gossip TV

Elisabetta e Luca insieme dopo Uomini e Donne, le prime dichiarazioni della coppia.

Dopo mesi di tira e molla, Elisabetta Simone e Luca Cenerelli hanno deciso di lasciarsi andare e viversi il loro amore. Intervistati dal magazine di Uomini e Donne, i due ex protagonisti del parterre over hanno svelato tutti i retroscena del loro avvicinamento.

Elisabetta Simone e Luca Cenerelli raccontano il loro amore dopo Uomini e Donne

Elisabetta e Luca sono ufficialmente una coppia. A dare l'annuncio sono stati i diretti interessati. "Ci siamo rivisti a Milano, prima della mia partenza per Tenerife. Quando sono partito ho sentito la sua mancanza: lei riesce a riempire le mie giornate e il tempo che passiamo insieme è sempre bello e prezioso" ha confessato l'ex cavaliete al settimanale di Uomini e Donne "Ho deciso di aprirmi con Elisabetta totalmente e a quel punto ho capito di avere voglia di condividere ogni cosa, da ciò che mi piace fare alle persone a cui voglio bene. Quando ci siamo rivisti al mio ritorno è stato bellissimo".

A fargli eco Elisabetta, che ha raccontato alcuni retroscena sul loro avvicinamento: "Mentre era a Tenerife ho letto l’intervista che aveva rilasciato proprio tra queste pagine. Pochi giorni prima mi aveva ribadito i suoi sentimenti, ma non in modo così chiaro [...] quando ho sfogliato il giornale sono rimasta sorpresa. In aeroporto, quando sono andata a prenderlo, mi batteva forte il cuore. I sentimenti per lui non si sono mai esauriti. Era da tanto tempo che mi aspettavo certe sue parole e alcuni gesti".

Leggi anche Sabrina Ghio torna a parlare del suo stato di salute

"Il mio rapporto con Elisabetta è proiettato verso qualcosa di importante e serio" ha aggiunto Luca "Dal momento in cui ho lasciato che venissero riportati nero su bianco i miei sentimenti, ho lasciato andare anche le emozioni. Ho capito che la strada migliore per andare avanti era quella di lasciare libero il cuore di infiammarsi". "Era quello che cercavo da tempo. Ora che è arrivato sono felice e mi sento bene. Il nostro legame è ancora più forte, c’è una sintonia perfetta. Stiamo insieme, non c’è dubbio. Sono innamorata di Luca già da tempo e non ho mai avuto paura di essere diretta. Ho avuto le dimostrazioni che cercavo e il rapporto che abbiamo ora è bellissimo. Spero che arrivi la favola che ho sempre voluto" ha concluso l'ex dama di Uomini e Donne.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.