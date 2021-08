Uomini e Donne, Elisabetta Simone e Luca Cenerelli in studio a settembre?

Gossip TV

Elisabetta Simon e Luca Cenerelli sono sempre più innamorati e potrebbero tornare insieme nello studio di Uomini e Donne.

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone sono inseparabili. In barba alle malelingue, i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne stanno trascorrendo insieme l’estate, e la loro relazione sembra più salda che mai. A settembre, dunque, potremmo ritrovarli nello studio del dating show di Maria De Filippi, come ospiti per parlare della loro relazione.

Uomini e Donne, è amore vero tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli

Elisabetta Simone aveva chiaro fin dall’inizio il desiderio di conquistare il cuore di Luca Cenerelli e non si è mai arresa. Nello studio di Uomini e Donne, la dama del trono over ha ingoiato bocconi amari, assistendo ai flirt del Cenerelli e sentendosi spesso messa da parte. Dopo aver pazientato a lungo, Elisabetta ha dato un ultimatum al cavaliere che, forse inizialmente intimorito dai suoi stessi sentimenti, ha preferito farsi da parte per non continuare a ferirla. A telecamere spente, tuttavia, Luca si è reso conto del suo errore ed è tornato dalla dama, chiedendo un’altra possibilità. Questa sembra essere la volta giusta per la coppia che, da quando è iniziata l’estate, ha trascorso insieme praticamente ogni momento libero.

La Simone ha osservato con dovizia il comportamento di Luca, consapevole che il cavaliere ha un carattere fin troppo particolare e volubile, ma questa volta la scelta sembra essere stata definitivamente compiuta. Luca ed Elisabetta, del resto, si trovano molto bene insieme, hanno le stesse passioni e le foto che pubblicano sui social comunicano tanta serenità. Tra uno scatto e l’altro, i fan di Uomini e Donne si chiedono malignamente quanto durerà questa unione, ma Elisabetta ha deciso di non farsi mettere i piedi in testa e ha risposto per le rime, chiedendo di non criticare la sua felicità così violentemente, senza conoscere il rapporto che ha intrecciato con Luca.

Se tutto continuerà a filare liscio, con tutta probabilità vedremo la coppia del Trono Over nuovamente in studio, questa volta per parlare della loro splendida storia d’amore. Chissà come reagiranno Tina Cipollari e Gianni Sperti, che ha dato scandalo con una foto, non avendo mai creduto più di tanto a questa unione…

