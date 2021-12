Uomini e Donne: ecco quando va in onda la Scelta di Andrea Nicole

Gossip TV

Svelata la data della messa in onda della puntata incentrata sulla scelta di Andrea Nicole, tronista di Uomini e Donne.

C’è grande attesa per la messa in onda della scelta di Andrea Nicole Conte, che ha lasciato Uomini e Donne insieme a Ciprian Aftim, dopo aver infranto il regolamento e aver deluso moltissimo Maria De Filippi. Ecco quando andrà in onda la puntata dedicata alla prima tronista trans della storia del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, quando vedremo la scelta di Andrea Nicole?

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che Andrea Nicole ha fatto la sua scelta, in modo decisamente inconsueto. La prima tronista trans nella storia del dating show di canale5, infatti, ha trascorso la notte con il corteggiatore Ciprian Aftim che, tramite alcuni indizi, è riuscito a scovare l’indirizzo di Andrea Nicole e si è presentato a casa sua. La coppia ha fatto il suo ingresso nello studio del dating show di Canale5 mano nella mano, raccontando nel dettaglio cosa è successo tra loro e lasciando tutti con l’amaro in bocca. Gli opinionisti hanno attaccato Andrea Nicole, dalla quale non si sarebbero mai aspettati una tale scorrettezza, mentre Maria De Filippi è rimasta sinceramente delusa per il ringraziamento ricevuto, dopo aver investito tante energie nel percorso della tronista.

Tra le lacrime, Andrea Nicole ha salutato tutti e ha lasciato la trasmissione con Ciprian, mentre Alessandro Verdolini è rimasto scioccato, avendo scoperto tutto in puntata. Ma quando andrà in onda la tanto attesa scelta di Andrea Nicole? Tenendo conto delle registrazioni, che solitamente vengono seguite fedelmente nelle programmazione, ci troviamo attualmente a due registrazioni prima di quella della scelta, dunque la puntata tanto attesa dovrebbe andare in onda tra lunedì e mercoledì della prossima settimana.

Ancora una piccola attesa per i fan di Uomini e Donne, che non vedono l’ora di assistere allo scandalo in prima persona. Nel frattempo, nuove anticipazioni, svelano che Roberta Giusti è finalmente pronta alla scelta, dopo tanta indecisione tra i corteggiatori Luca Salatino e Samuele Carniani.

