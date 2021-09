Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione

Gossip TV

Svelata la data ufficiale della prima puntata di Uomini e Donne.

È ufficiale. La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne andrà in onda il prossimo lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. La struttura del dating show di Maria De Filippi resta invariata: ritroveremo anche quest'anno i protagonisti del trono classico e trono over insieme nello studio.

Cresce l'attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà lunedì 13 settembre su Canale 5. Le puntate andranno in onda come sempre dal lunedì al venerdì alle 14:45, ma nel frattempo le registrazioni sono già iniziate. Quattro i tronisti che proveranno a trovare la loro anima gemella: Matteo Fiorevanti, Joele Milan, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti.

Confermata la presenza in studio dei due opinionisti storici di Uomini e Donne: Tina Cipollari e Gianni Sperti. Per quanto riguarda invece i protagonisti del trono over, ritroveremo nel parterre la dama Gemma Galgani. Proprio quest'ultima ha rivelato di essere ricorsa a qualche ritocchino estetico durante le vacanze estive.

Stando alle ultime indiscrezioni, riportate da Fanpage, sarebbero saltate le ospitate in studio per le coppie dell'ultima edizione di Temptation Island. Sarà davvero così? Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne.

