Uomini e Donne, ecco le Foto di Noemi Baratto che hanno fatto infuriare Matteo Fioravanti

Matteo Fioravanti deluso dopo aver visto alcune foto che Noemi Baratto ha postato su Instagram. Ecco gli scatti della corteggiatrice.

Matteo Fioravanti ha scoperto alcuni scatti, pubblicati da Noemi Baratto sul suo profilo Instagram, che gli hanno lasciato l’amaro in bocca. Ecco le foto della corteggiatrice di Uomini e Donne, che hanno fatto tanto discutere.

Uomini e Donne, le foto “incriminate” di Noemi Baratto

Il tronista Matteo Fioravanti ha deciso di concentrare la sua attenzione sulle corteggiatrici Veronica e Noemi Baratto. Quest’ultima è stata oggetto di critiche durante la puntata di Uomini e Donne, a causa di alcuni scatti hot pubblicati sul suo profilo Instagram ma taciuti al romano. “Non sono arrabbiato, nono deluso e dispiaciuto. Ho visto in Noemi una ragazza acqua e sapone come piacciono a me poi però, tramite persone di famiglia, ho scoperto che tutta questa acqua e sapone non è. Noemi è libera di fare quello che le pare… Poi scopro che c’è uno stile di vita che non mi hai mai raccontato, che sei apparsa nei video musicali e fai shooting fotografici”, ha ammesso Matteo.

La corteggiatrice partenopea, scioccata dalle accuse, ha fatto notare che il suo profilo social è aperto a tutti, proprio perché non ha nulla da nascondere, e che ne avrebbe parlato con Matteo andando avanti nella conoscenza. “Non faccio shooting con nessuno, perché non sono una fotomodella. La copertina di quel singolo che hai visto è di un mio amico, mi ha chiesto un favore. Mica è un lavoro. Quelle foto potevi vederle da tre anni perché stanno sul mio profilo Instagram”, ha sbottato Noemi infastidita dalle insinuazioni del Fioravanti. Mente Gianni Sperti ha difeso il punto di vista del tronista, il pubblico ha cercato le foto incriminate sul web, per capire il motivo di tanta rabbia.

Ecco gli scatti che hanno causato tanto caos tra i due protagonisti del Trono Classico:

