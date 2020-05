Uomini e Donne: ecco chi è il tronista Carlo Pietropoli

Gossip TV

Tutto quello che non sapete sul tronista di Uomini e Donne.

Carlo Pietropoli è uno dei tronisti più discussi e chiacchierati dell'ultima stagione del trono classico di Uomini e Donne. Dopo un inizio leggermente a rilento, il ragazzo ha preso confidenza con le telecamere ed anche con le corteggiatrici arrivate nel programma, in particolare con Cecilia Zagarrigo, con la quale è nata una forte intesa.

Conosciamo meglio il tronista Carlo Pietropoli

Carlo nasce nel 1991 a San Donà di Piave, un paesino in provincia di Venezia. Da sempre appassionatissimo di calcio, dopo aver finito gli studi decide di dedicarsi completamente al mondo calcistico. Sfortunatamente, però, non riesce a emergere nonostante l’enorme passione che mette nel suo lavoro. È molto legato alla sua famiglia, in particolare alla mamma che vedere come il suo grande punto di riferimento. Abbandonato il suo grande sogno di diventare calciatore, si dedica al lavoro di barman, che svolge ancora oggi. Il suo desiderio è quello di aprire un’attività propria.

Decide di partecipare a Uomini e Donne per trovare la sua anima gemella e perché spera di trovare qualcosa di travolgente che lo migliori come persona e come uomo. Un percorso, quello di Carlo nel dating show, ricco di alti e bassi. Il tronista, infatti, si rende protagonista più volte di accesi scontri con Lorenzo Riccardi e gli altri opinionisti del programma, che lo criticano e attaccano per i suoi modi arroganti.

Attualmente Pietropoli continua la sua conoscenza con l'influencer Cecilia. Rumors parlando infatti di una scelta molto vicina del ragazzo. Una decisione maturata dopo il suo percorso che prima dell’emergenza lo aveva portato ad una fase avanzata della conoscenza con alcune corteggiatrici. Curiosità sul tronista veneto: Il suo calciatore preferito è Zatlan Ibraimovic, ascolta la musica rap e i suoi cantanti del cuore sono Coez e Guè Pequeno.