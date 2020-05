Uomini e Donne: ecco chi è Armando Incarnato, il discusso cavaliere del trono over

Gossip TV

Conosciamo meglio il cavaliere partenopeo.

Armando Incarnato è uno dei protagonisti più discussi del trono over di Uomini e Donne. Tutti lo conoscono per il suo carattere forte e schietto che lo ha spesso messo in polemica con gli opinionisti del dating show di Maria De Filippi e con alcuni personaggi del programma come Riccardo Guarnierie Barbara De Santi.

Conosciamo meglio il cavaliere Armando Incarnato

Armando, classe 1977, è nato a Napoli, dove vive e lavora. Conosce e si innamora di Daniela, madre di sua figlia Michelle. Una relazione che dura ben diciassette anni. Dopo la separazione per lui inizia un momento della sua vita molto tumultuoso. Decide poi di partecipare a Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Qui si distingue per avere un’opinione su tutto e per essere particolarmente agguerrito quando si tratta di amore.

Inizia una frequentazione con Ursula Bennardo, poi tornata con il suo amore di sempre Sossio Aruta anche lui conosciuto all’interno del dating show. Ora la coppia ha messo al mondo una figlia di nome Bianca. Chiusa la relazione con Ursula, Incarnato conosce e frequenta prima Noel Formica e poi Roberta di Padua. Ma entrambe le relazioni non vanno a buon fine.

Nell'ultima stagione di Uomini e Donne, Armando viene coinvolto in un "triangolo amoroso" che vede protagonista anche la sua ex conoscenza Noel, Stefano Torrese e Pamela Barretta. Scendendo nel dettaglio, la Formica viene accusata da Incarnato di essere falsa e approfittatrice. Successivamente il cavaliere partenopeo conosce e frequenta la dama Veronica Ursida dopo aver avuto una breve conoscenza anche con Ida Platano, che poi decide di tornare con il suo ex Riccardo Guarnieri.

