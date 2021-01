Uomini e Donne, è scontro tra Gemma Galgani e Aurora Tropea: "Sei amica di mia madre, so tante cose sul tuo conto"

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Gemma Galgani si scontra con Aurora Tropea poi affronta Maurizio Guerci.

Nella Puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Aurora Tropea si scontrano a causa di vecchi rancori. Sembra che la madre della dama romana, infatti, fosse una grande amica della torinese e che Aurora sappia più di quanto vuole far credere. In studio è nata una querelle tra le due protagoniste del Trono Over, alimentata dai dubbi di Tina Cipollari sulla sincerità di Maurizio Guerci.

Uomini e Donne, è scontro tra Gemma Galgani e Aurora Tropea

La Puntata di Uomini e Donne si è aperta con il consueto sfogo di Gemma Galgani. La dama torinese lamenta le angherie di Tina Cipollari e i commenti poco incoraggianti di Aurora Tropea, sempre pronta a criticarla in ogni situazione. La dama torinese è entrata in studio pronta a dare battaglia e si è scontrata immediatamente con Aurora, che l’ha accusata di essere presente da un decennio nel parterre del Trono Over, raccontando le sue disavventure senza mai concludere nulla.

La querelle si è spostata su un campo più privato, travalicando l’esperienza nel dating show di Canale5. Sembra, infatti, che la madre della Tropea sia una grande amica di Gemma e che per questo la dama è a conoscenza di molti dettagli sulla vita privata della torinese. Messa alle strette, tuttavia, Aurora non si è voluta sbilanciare e ha lasciato intendere di sapere qualcosa che potrebbe minare la sincerità della Galgani.

Maurizio Guerci ha l'amante? Il dubbio sul cavaliere di Uomini e Donne

In studio è arrivato anche Maurizio Guerci, con il quale Gemma sembra essere sul punto di costruire una storia molto seria. La torinese ha lamentato il fatto che Maurizio sia stato poco presente durante il Natale, mentre il cavaliere ha spiegato di averla invitata a passare le festività con lui a Roma. La Galgani ha ammesso di aver rifiutato per timore di spostarsi visti i decreti molto rigidi e gli opinionisti di sono trovati d’accordo nel dire che Maurizio le ha dimostrato il suo interesse.

Quando Gemma ha rivelato un dettagli particolare su una delle chiamate con il cavaliere, Tina ha instillato il dubbio che lui fosse con un’altra donna. L'opinionista ammette di aver sentito alcuni pettegolezzi sul conto di Maurizio ma non si sbilancia finché non avrà le prove in mano. "Un uomo che chiama la propria donna il giorno dopo, ha qualcosa da nascondere. Un uomo che torna a casa e non dà la buona notte alla sua signora, c'è qualcosa che non quadra", ha dichiarato la Cipollari supportata da Maria Tona che trova strano che un uomo preso da una relazione non abbia nemmeno le forze di fare una chiamata.

