Nella Puntata di Uomini e Donne, Veronica Ursida torna in studio per affrontare Armando Incarnato.

Si è parlato più volte di lei nelle ultime settimane e sono volate accuse anche piuttosto grosse. Così, per difendere il suo onore e le sue buone intenzioni, Veronica Ursida è tornata nello studio di Uomini e Donne. Inevitabilmente la Puntata è stata segnata dallo scontro durissimo tra l’ex dama del Trono Over e Armando Incarnato, che ha lanciato nuove accuse alla sua ex fiamma.

Uomini e Donne, Veronica Ursida torna in studio

Dopo essere stata tirata in ballo nel corso delle discussione di fuoco con Aurora Tropea, la bella Veronica Ursida è tornata nello studio di Uomini e Donne per affrontare le polemiche. L’ex dama del Trono Over ha fatto il suo ingresso in Puntata, suscitando immediatamente la forte reazione di Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo si è scagliato contro l’Ursida, accusandola di essere una bugiarda e sottraendosi al faccia a faccia, per poi tornare a pungerla assicurando di sapere molte cose sul suo conto. Veronica ha ribadito di non aver contattato direttamente la redazione del programma, come invece era emerso nelle ultime puntate, ma di essere stata invitata a parlare della sua relazione naufragata con Giovanni Longobardi e poi a tornare nel parterre femminile. La versione dei fatti di Veronica, tuttavia, è stata immediatamente smentita da una delle redattrici di Maria De Filippi, che ha dichiarato di non aver pregato la dama di tornare.

Veronica Ursida contro Armando Incarnato: Puntata di fuoco

Potrebbe esserci stata un’incomprensione nei messaggi, ma non è questa la questione principale: ciò che tormenta la dama è di chiarire la questione delle segnalazioni. La Ursida, infatti, dichiara di essere estranea all’accusa di aver passato informazioni sulle registrazioni ad una nota pagina web, così come ipotizzato da Armando che aveva accusato lei e Aurora Tropea di essere complici. In studio nessuno sembra crederle, soprattutto dopo che la redattrice non ha confermato la sua versione dei fatti sul ritorno a Uomini e Donne. Anche Giancarlo si scaglia contro Veronica, certo che ci sia lei dietro gli attacchi terribili ricevuti dalla figlia. La bella dama dichiara nuovamente di essere estranea ai fatti, e di aver sempre chiesto ai suoi fan di non insultare nessuno perché ritiene sia una cosa orribile da fare. “Io non ho mai parlato male, non ho mai fatto un’intervista cattiva […] Volevo dire un’ultima cosa a Gemma, non voglio fare la santa ma le offese non le ho fatte io”, ha dichiarato la Ursida sperando che la Galgani credesse alle sue parole. La dama torinese, tuttavia, si è infuriata e ha dichiarato di ritenerla colpevole delle offese ricevute sul web in modo del tutto gratuito.

